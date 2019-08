“Mato Grosso do Sul volta para o Cenário Nacional do Esporte.” Herculano Borges

O Deputado Estadual Herculano Borges, participou nesta manhã (23), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo da assinatura do termo de adesão ao Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico.

O programa “bolsa-atleta” paga um valor mensal para que atletas e técnicos possam se dedicar aos treinamentos e ainda ter condições de comprar equipamentos e participar de torneios fora do Estado. São 100 bolsas estudantis no valor de R$ 381,19, além de 50 (bolsas) nacionais e 20 na categoria pódio complementar, no valor de R$871,29.

O programa também destina 20 bolsas para técnicos, sendo 10 na categoria escolar, no valor de R$ 544,56 e mais 10 no nível nacional, que recebem R$ 816,84 por mês.

Após assinaturas dos contratos, os atletas já começam a receber o benefício em setembro deste ano, seguindo até agosto de 2020, em 12 parcelas.

O diferencial desta vez foi conceder recurso para os atletas de nível nacional, que já recebiam ajuda federal.

Neste ano o investimento no programa foi de R$ 1, 4 milhão, mas o governador já anunciou que vai dobrar (R$ 2,8 milhões) os recursos em 2020, em uma parceria com a Assembleia Legislativa.

“Vou continuar trabalhando muito para o desenvolvimento do esporte.Eu e os demais deputados iremos destinar emendas individuais, com isso, melhorando as condições para os nossos atletas não saírem do nosso Estado. Além desses benefícios as perspectivas são muito boas! Com a volta do Morenão, Guanandizão e a possibilidade de trazermos uma piscina olímpica que foi utilizada nas olimpíadas do Rio de Janeiro, pela Federação de Desportos Aquáticos. Com isso, Mato Grosso do Sul volta para o circuito nacional esportivo.” disse Herculano.

