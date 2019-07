Mato Grosso do Sul e Paraguai se unem no enfrentamento aos crimes transfronteiriços

Durante audiência do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, com o ministro da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai, Arnaldo Giuzzio nesta terça-feira (9.7), assuntos importantes foram debatidos, entre eles está o fortalecimento das relações do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sejusp, com a Senad, em relação ao enfrentamento aos crimes transfronteiriços. O encontro aconteceu na Embaixada do Brasil, em Assunção (PY).

De acordo com o secretário Antonio Carlos Videira, a conversa foi positiva e algumas medidas serão adotadas. “O nosso objetivo é realizar operações integradas entre as forças de segurança, compartilhar informações e dados estatísticos que permitam aplicação de inteligência artificial. Também falamos sobre outros temas voltados principalmente para elaboração de estratégias de combate ao tráfico internacional de drogas”, pontuou o dirigente da Sejusp, que fez questão de agradecer a receptividade do ministro paraguaio.

Mato Grosso do Sul possui 1.517 quilômetros de fronteira, dos quais 1.131 com o Paraguai e 386 com a Bolívia, desses 549 quilômetros são de fronteira seca, o que o torna vulnerável, fazendo com que seja a principal porta de entrada de drogas e armas no país. Somente neste primeiro semestre de 2019 foram apreendidas pelas forças estaduais de segurança cerca de 180 toneladas de entorpecentes, desse total 131 toneladas na região de faixa de fronteira.

