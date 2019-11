MARCO abre seleção pública para Exposições Temporárias 2020

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (07 de novembro) o Edital de Seleção Pública para o Programa de Exposições Temporárias para 2020 do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (MARCO), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Os artistas interessados deverão realizar as inscrições de 08 de novembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020. Os projetos poderão ser encaminhados como proposta de mostra individual ou coletiva. O projeto de mostra coletiva poderá ser assinado por um dos artistas ou por um curador. As obras deverão ser inéditas e o conjunto da exposição individual ou coletiva precisará atender ao critério de unidade interna e para com a proposta do projeto.

O museu dispõe de quatro salas para exposições temporárias, visando à divulgação e ao reconhecimento dos artistas visuais contemporâneos, além de uma sala com exposição de longa duração constituída por obras de seu acervo.

Os objetivos do projeto são incentivar a pesquisa contemporânea em artes visuais; valorizar e promover a arte, com a intenção de torná-la acessível ao público e apresentar novas trajetórias artísticas em artes visuais.

Os artistas interessados deverão enviar suas propostas para serem avaliadas pela Comissão Curatorial do Museu, obedecendo às seguintes exigências:

Ficha de inscrição preenchida e assinada.

Apresentação de Projeto relativo à exposição pretendida e de documentação fotográfica de, no mínimo, 2/3 das obras que serão expostas, com identificação completa (título, técnica, dimensões e data).

Curriculum Vitae (restrito à identificação e formação artística, catálogos e impressos em geral sobre exposições anteriores do artista), com endereço e telefone para contato.

O material especificado deve estar contido em envelope ou em embalagem lacrada com o nome do artista, devendo ser dirigido ao:

MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS

Programa de Exposições 2020

Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

CEP 79021-170 / Campo Grande – MS

A documentação completa com a ficha de inscrição preenchida poderá ser enviada pelos Correios, com a data de postagem, até 15 de janeiro de 2020, ou entregue no Marco, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, até a data supracitada, em envelope lacrado e identificado conforme especificações do edital.

O resultado será divulgado na data provável de 30 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico: www.fundacaodecultura.ms.gov.br e comunicado individualmente, através de correio eletrônico (e-mail) fornecido na ficha de inscrição.

Confira o edital completo com a ficha de inscrição no Diário Oficial desta quinta-feira (07 de novembro) de 2019, na página 39. Mais informações podem ser obtidas no MARCO pelo telefone (67) 3326-7449.

