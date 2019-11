Marcelo Miranda encontra-se com dirigentes da CBV em vistoria para Liga das Nações de Voleibol

O diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, esteve reunido na terça-feira (12.11), em Campo Grande, com dirigentes da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Em vistoria, os representantes da entidade analisaram a estrutura que desenvolve a modalidade na Capital, em especial o andamento das obras de revitalização do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, que receberá uma das etapas da Liga das Nações de Voleibol Masculino 2020.

Além da inspeção, o superintendente técnico Renato D´Avila e o gerente do setor de Captação de Recursos e Responsabilidade Social da CBV, Marcos Aurélio Gonçalves, tiveram encontro com autoridades responsáveis pela administração do voleibol na capital e no Estado, e pela reforma do ginásio. D’Avila classificou a visita como positiva. “Nossa missão foi nos reunirmos com as autoridades do governo de Mato Grosso do Sul e da federação para tratarmos da forma como o convênio que vai ser firmado entre CBV e governo será conduzido”.

O dirigente ainda confirmou que a parceria entre CBV e Governo do Estado está avançada e o acordo será concretizado em breve. “Tivemos a presença de autoridades do governo e da prefeitura de Campo Grande, procuradores dos órgãos e fizemos uma reunião grande de alinhamento onde foram tratados os próximos passos desse acordo”.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, o convênio firmado será de R$ 1,3 milhão. “Já fizemos a primeira reunião de trabalho, está tudo alinhado. Agora, estão providenciando a documentação entre o Governo do Estado e a CBV para que possamos viabilizar os recursos para esse megaevento”.

Campo Grande voltará a receber a seleção brasileira de vôlei após 16 anos. A última vez em que o selecionado verde e amarelo esteve na Cidade Morena foi em 2004, quando derrotou Portugal pela Liga Mundial (hoje, Liga das Nações) em dois confrontos, ambos vencidos por 3 sets a zero. O Guanandizão será palco das partidas entre Brasil, Itália, Alemanha e Rússia na Liga das Nações, nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2020.

Para Miranda, este é um momento único na história de Mato Grosso do Sul. “Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, receber a seleção brasileira e essas outras potências do vôlei mundial, coloca o evento e o Estado em outro patamar. É um momento muito positivo para o esporte sul-mato-grossense”. Segundo ele, o Estado reaproximou-se da CBV em 2016. “Conseguimos trazer três etapas, em anos consecutivos, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia – Open (CBVP Open), que há muito tempo não vinha a Campo Grande e é uma das competições mais disputadas pelos Estados”.

O dirigente da Fundesporte salienta que a CBV confiou a Campo Grande a etapa das Liga das Nações devido à união entre Governo do Estado e Prefeitura na realização de eventos e reestruturação do principal ginásio da cidade. “Essa união encantou-os. Estamos trazendo de volta o Guanandizão, que é um templo do esporte, parado há tanto tempo, e nada melhor do que um evento deste porte para celebrar o momento positivo do esporte no Estado”.

Vistoria internacional

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) enviará representantes para vistoria no Guanandizão no dia 28 de novembro, com o objetivo de verificar o andamento das obras. “O projeto de revitalização é bastante moderno, as obras estão em um ritmo bem acelerado e tenho certeza que, apesar de a previsão de entrega ser em abril ou maio, os dirigentes da FIVB perceberão o estágio avançado das obras e principalmente o nosso empenho em trazer de volta o Guanandizão para sediar a Liga das Nações”.

O superintendente da CBV, Renato D’Avila, acredita no sucesso do acordo. “Fizemos uma visita ao ginásio para acompanhar as obras e temos certeza que tudo estará no nível ideal para a realização de um grande evento do voleibol mundial como a Liga das Nações”.

O encontro com os dirigentes da CBV na terça-feira (12.11) teve presença do secretário especial do Governo do Estado, Carlos Alberto de Assis; do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra; presidente da Federação Estadual de Vôlei, José Amâncio da Mota, o “Madrugada”, e demais autoridades. A Fundesporte, além de Marcelo Miranda, foi representada também pelo diretor de assessoramento da presidência, Silvano Luiz Rech.

Comentários