Mara Caseiro integra Grupo de Trabalho para destravar projetos culturais no Congresso Nacional

A presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Mara Caseiro, participou esta semana do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, no Rio de Janeiro. Durante o evento, foi formado Grupo de Trabalho para “destravar” projetos culturais em tramitação no Congresso Nacional.

O GT é formado pelos secretários estaduais de Cultura de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraíba, Amapá, além do Mato Grosso do Sul.

“Nosso objetivo é fazer um levantamento de todos os projetos que estão em andamento na Câmara dos Deputados e no Senado. Com essa listagem em mãos, queremos eleger os prioritários e buscar sua aprovação”, detalhou Mara Caseiro.

Para isso, cada gestor vai fazer gestões com as bancadas federais de seus estados e com dirigentes nacionais partidários.

“Todo contato político é válido para destravar projetos culturais de relevância para nosso Estado e nosso País”, complementou.

Durante o fórum, outro Grupo de Trabalho foi formado para criar canais de conversação com organismos fiscalizadores (entre eles a CGU, os Tribunais de Contas estaduais e da União) para tentar desburocratizar a execução e a prestação de contas de projetos culturais.

Também foram destaque durante o encontro pautas relativas aos editais da Ancine (Agência Nacional do Cinema) e da Funarte (Fundação Nacional de Artes), assim como seu fortalecimento institucional e político, o que beneficia diretamente os projetos culturais nos estados e municípios.

Outro tema discutido durante o fórum tem relação com a descentralização dos recursos públicos e a interiorização da cultura. Nesse sentido, surgiram propostas como o Pacto Federativo de Cultura e Arte, que prevê a troca e circulação de talentos pelos Estados, além das tendas circenses, que buscam a interiorização dessa arte.

Mara Caseiro esteve no Rio de Janeiro acompanhada do Gerente de Projetos da Fundação de Cultura, Zito Ferrari, e da diretora do MIS (Museu da Imagem e do Som), Marinete Pinheiro.

Além de participar dos debates sobre projetos importantes para o País, eles visitaram equipamentos culturais e prédios históricos da cidade, acompanhados do governador Wilson Witzel e do secretário de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, Ruan Lira. Entre eles, o Teatro Municipal, o Palácio Guanabara, a Biblioteca Parque Estadual e a Sala Cecília Meireles.

