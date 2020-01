Mais 1500 pessoas utilizaram as piscinas públicas em 2019

A Prefeitura de Campo Grande encerra 2019 com mais de cinco mil atendimentos em aulas de natação, hidroginástica e ballet aquático, levando saúde e qualidade de vida aos participantes. Em 2020, esse número será duplicado, com as entregas dos complexos aquáticos do Parque Jacques da Luz, Moreninhas, e Parque Ayrton Senna, no Aero Rancho.

“Hoje, são 40 mil pessoas inscritas em todas as 49 modalidades esportivas da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), e a Natação, Hidroginástica e Ballet Aquático têm cerca de 2 mil inscritos em oficinas de 2 a 3 vezes na semana, somando assim aproximadamente 5 mil atendimentos mês. Ao todo, são 8 professores e cerca de 200 horas aulas semanais com essas atividades”, comentou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp.

Fazendo aula desde 2017, a manicure Janice Aparecida Pessetti, 36 anos, saiu da lista das sedentárias e começou a se movimentar com a hidroginástica no Parque Tarsila do Amaral. “Eu comecei com a hidro, mas hoje faço natação, funcional e ritmos. Hoje, tenho muita disposição para fazer as atividades do dia a dia e me ajudou a cuidar mais da alimentação também. Até as minhas filhas foram incentivadas e fazem natação aqui no Parque. Um mudança que melhorou a minha vida e da minha família”, comentou.

Mãe do Pedro, do Miguel e da Gabi, a recepcionista Fabrícia Valdez Najiroa, percebe os benefícios da natação para cada idade. “O Pedro e o Miguel,11 anos, são gêmeos e começaram há dois anos. Hoje, já nadam de forma técnica, sem auxílio de boia. Eles desenvolveram super bem. A Gabi, 9 anos, começou no início de 2019, nada bem também, mas com a boia. Sabemos da importância da atividade e a natação tem melhorado a respiração e o desenvolvimento do corpo, fora que eles amam e eu sempre fui a favor. Essas aulas são legais e os professores são ótimos”, comentou.

Reforma

O número de atendimentos com oficinas aquáticas promete ser duplicado com as entregas das reformas dos complexos aquáticos do Parque Ayrton Senna, na região do Aero Rancho, e Parque Jacques da Luz, na região das Moreninhas.­

“Além das piscinas em andamento, estamos revitalizando por completo os dois Parques. A reforma prevê a reabertura das piscinas do Jacques da Luz e do Ayrton Senna, interditadas há mais de 5 anos. Entre outras melhorias, haverá substituição da casa de máquina, troca do revestimento e impermeabilização. A estimativa da administração municipal é de que as obras nos parques estejam concluídas até o aniversário de Campo Grande, em agosto de 2020”, finalizou Terra.

O maior investimento será na reforma do Ayrton Senna, que custará R$ 899.947,02, contemplando troca das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias (com a construção de banheiros para pessoas com deficiência física), reparos no telhado da quadra coberta (que receberá nova pintura); instalação de 600 metros de telas de proteção para evitar que pássaros façam ninho na cobertura; substituição do forro e ampliação do bloco administrativo.

No Jacques da Luz, a reforma, que também abrangerá toda esta estrutura física, está orçada em R$ 755.523,58.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

O investimento atende ao compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Organização das Nações Unidas (ONU). A Prefeitura se comprometeu a atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O número três, tem como meta “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades”.

