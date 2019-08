Maior Rally das américas, e o segundo maior do mundo movimenta a cidade nesta semana

O fim de semana será de festa para Campo Grande, que receberá a largada da edição 2019 do segundo maior rally do mundo e o maior das Américas, o Rally dos Sertões . Esse gigantesco evento conta com expectativa de público de 20 mil pessoas e com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

No dia 24 de agosto, na Praça do Papa, acontecerá a largada, com direito a show da dupla sertaneja Bruninho e Davi, às 21 horas. Para assistir à apresentação, basta retirar o ingresso nos postos da Feira Central de Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, na Rádio Blink ou na sede da Sectur.

Para o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, a iniciativa mostra que o Rally dos Sertões é um evento que ultrapassa o limite do esporte. “Campo Grande tem o prazer de dar a largada a este evento gigantesco e, além de sermos beneficiados, esperamos poder retribuir as ações. É a nossa Capital no mapa, ganhando destaque nacional e internacional”, diz.

O caráter solidário é marca do Rally dos Sertões, que desde 2013 promove também o Saúde e Alegria no Sertões (SAS Brasil), levando ações de saúde e alegria. Em 2014, o projeto passou a ser a ação social oficial da prova. E nesta 27ª edição, a ação atende em Campo Grande, preferencialmente, a Comunidade Tia Eva no dia 24 de agosto, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

O projeto também criou expedições autônomas para várias cidades brasileiras. Em sete anos, já são mais de 44 mil km rodados, 35 cidades atendidas pelo SAS Brasil e mais de 40 mil pessoas impactadas.

Programação

A programação começa nesta quarta-feira (21), com abertura da Vila Sertões na Feira Central de Campo Grande, a partir das 9h, seguindo até as 22h. Na quinta-feira acontece a vistoria técnica das 13h às 18h, também na Vila Sertões, seguida com sessão de autógrafo com os pilotos das 16h às 17h.

O segundo dia de vistorias fica marcado para sexta-feira, a partir 10h, até às 14h. Depois, às 11h, abre-se mais um momento para coletiva de imprensa no Novotel Campo Grande. Às 13h os pilotos participam da carreata oficial pelo centro da Capital. Das 16h às 17h mais uma sessão de autógrafos.

Finalmente, no sábado, a arena é aberta ao público, na Praça do Papa, a partir das 7h. Às 17h é o momento da Corrida Freestyle da Honda, aquecendo o público, para às 17h30 o Super Prime começar, com duelo entre os melhores competidores, espetáculo apenas para aqueles que possuem o convite exclusivo nas arquibancadas. Após este momento, às 20h, a cerimônia de abertura começa, seguida pelo show da dupla campo-grandense Bruninho e Davi.

A 1ª etapa do Rally estaciona na sul-mato-grossense Costa Rica no dia 25 de agosto. O Rally dos Sertões segue seu trajeto com destino ao nordeste brasileiro, para a cidade de Aquiraz, Ceará.

Serviço – No Bosque dos Ipês é preciso retirar os ingressos na loja Be Hub, localizada em frente ao UCI Cinemas, Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados. A Vila Sertões fica na Feira Central, localizada na Rua 14 de Julho, 3351, Centro. A Blink 102 fica na R. Piratininga, 1100, Jardim dos Estados. Já a Praça do Papa está localizada na Av. Alfredo Scaff, s/n. A Sectur está localizada na Rua Usi Tomi, 567, Chácara Cachoeira.

