Maio Amarelo: TJMS apoia workshop sobre crimes de trânsito

O Maio Amarelo tornou-se um movimento famoso pela proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Para apoiar este movimento, o Detran-MS organizou um workshop sobre crimes de trânsito, que tem apoio do Tribunal de Justiça de MS, Ministério Público, OAB/MS, Polícia Militar de Trânsito e Polícia Civil de MS.

Entre os palestrantes está o juiz auxiliar da Presidência do TJMS, Fernando Chemin Cury, que falará sobre A necessidade de aplicação das penas nos crimes relacionados ao trânsito; o chefe da fiscalização do Detran-MS, André Canuto, que abordará A fiscalização de trânsito e seu dever social; Erickson Carlos Lagoim, da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB-MS, que explanará sobre As leis de trânsito em defesa da vida, e o coordenador do Núcleo Criminal do MPMS, Fábio Ianni Goldfinger, que falará sobre O dever do estado na segurança viária.

O evento será realizado na sede da OAB/MS, situada na Av. Mato Grosso, 4700, no dia 29 de maio, às 14 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no site http://www.detran.ms.gov.br/. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

Vale lembrar que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul tem um excelente serviço prestado à população, por meio do Juizado de Trânsito, para casos de acidentes que não resultem em lesão corporal ou morte, com atendimento gratuito em unidades móveis devidamente equipadas.

Por ser o mês de maio destinado à prevenção e a educação no trânsito, o TJMS está permanentemente atento à resolução dos conflitos que acontecem nas ruas. Assim, em maio de 2017, lançou a campanha “Chame o Juizado”, uma ação que incentiva os motoristas a acionarem o serviço do Juizado de Trânsito, disponível em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

O atendimento realizado pelo Juizado de Trânsito é gratuito e feito por unidades móveis, totalmente equipadas.

