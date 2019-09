Magistrados fazem visita técnica sobre segurança dos fóruns em SP

Os juízes Flávio Saad Peron, diretor do Foro de Campo Grande, e Eduardo Siravegna, presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), estão na cidade de São Paulo para uma visita técnica nos fóruns paulistas, com intuito de conhecer o funcionamento do sistema de segurança dos prédios.

De acordo com Peron, todos os fóruns e prédios onde funcionam unidades do Tribunal de Justiça de São Paulo têm detectores de metais e raio-x, e todos passam pelos detectores, sem exceção. No Centro Integrado de Monitoramento, os juízes de Mato Grosso do Sul foram recepcionados pelo diretor de Segurança Patrimonial e Serviços, da Secretaria de Administração e Abastecimento do TJSP, Adriano Pissolatto.

“Em todo o Estado os prédios da justiça estão equipados com pórticos detectores de metal e aparelhos de raio-x. Nesta visita, pudemos ver in loco a central de monitoramento que recebe imagens das câmeras já instaladas em 39 prédios do Poder Judiciário, que transmitem imagens em tempo real, inclusive, com botão do pânico que, quando acionado, envia imediatamente uma equipe de resposta para atender a ocorrência”, explicou o diretor do Foro de Campo Grande.

“A visita ao TJSP para conhecer o sistema de segurança adotado pelo maior tribunal do país, assim como as boas práticas nesta área, nos permitirá, no futuro, adotar dispositivos ou mesmo melhorar os já existentes, que garantam com maior efetividade a segurança dos magistrados, servidores e jurisdicionados que utilizam diariamente as unidades do TJMS”, destacou o presidente da Amamsul.

Importante lembrar que em janeiro deste ano, o TJMS disponibilizou no Fórum de Campo Grande esteiras de Raio-X nas entradas principais, três novas celas no subsolo e um novo acesso ao prédio para uso exclusivo de presos em flagrante, além de salas específicas para audiências de custódia: tudo para aumentar a segurança e o cuidado com aqueles que utilizam as dependências do Fórum.

Nesta semana foi concluída a adesivagem das entradas do Fórum com as orientações sobre o acesso ao prédio, conforme a Resolução nº 291/2019, do Conselho Nacional de Justiça.

Comentários