Luta contra poeira e barro chega ao fim e moradores celebram qualidade de vida com chegada do asfalto

Sonho de muita gente que por longos anos lutou contra o barro e a poeira, o asfalto chegou trazendo mais qualidade de vida para a população de diversos bairros da Cidade Morena. Nova Lima, Atlântico Sul, Alto São Francisco, José Tavares do Couto, Mata do Jacinto, Bellinati, Sírio Líbanes, Vila Nasser, Jardim Anache, e Jardim Seminário, receberam pavimentação asfáltica e drenagem através da parceria Juntos Por Campo Grande.

Entre os bairros mais populosos da cidade, com cerca de 35 mil habitantes, o Nova Lima, foi um dos locais que recebeu o benefício. Pedro Domingos Faustino de Oliveira, presidente da associação de moradores, faz questão de elogiar o trabalho conjunto dos poderes em prol da população. “Estamos muito felizes com as entregas que vem sendo feitas aqui na nossa região. O asfalto trouxe para nós segurança e dignidade. Somos muito gratos” afirma.

Nos últimos meses, o secretário especial do Governo do Estado, acompanhou de perto as obras e ações em andamento na Capital. Para ele, essa é a gestão que a cidade merece. “O poder publico mais perto das pessoas, é isso que Campo Grande sempre mereceu. Olha a importância que tem o asfalto numa região? Melhora a qualidade de vida, melhora a saúde, e valoriza o imóvel. É uma obra que quando a gente tem na porta da nossa casa, a gente não valoriza tanto. Mas para quem está aguardando ha 20, 30 anos, é fantástico”, destaca Assis.

No Aero Rancho, Diego Carvalho de Souza, que mora ha 29 anos no local, ressalta a importância do olhar da gestão pelos bairros da cidade. “Por muito tempo, nosso bairro ficou sem nenhuma obra, sem obter nenhum benefício. Essa proximidade, do poder público da comunidade, é um grande avanço para o Aero Rancho, pois conseguimos levar as demandas do nosso bairro, e o Governo consequentemente consegue olhar para a gente”, frisa.

Outro ponto que recebeu atenção especial foi o complexo José Tavares, onde mesmo com algumas vias ainda em obras, a população comemora a benfeitoria. Com alegria estampada no rosto, e até decifrando verso, dona Lucia, faz questão de contar que tem 66 anos, mas que tem espirito de 15. “Meu quintal é cheio de planta, e gosto de ajudar as pessoas. Sou muito ativa, faço minhas andanças (sic). Se sem asfalto já não parava em casa, quem dirá agora com esse asfalto que parece um tapete” diz apontando para o trecho já pavimentado.

Na avaliação da presidente do bairro, Mirta Izabel Arguelho, que mudou para a região em 2006, os moradores estão sendo privilegiados com a parceria. “Esse é o resultado de um trabalho em conjunto, pois como sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Minha gratidão é imensa, pois muitas coisas mudam, mas em especial a nossa qualidade de vida” afirma.

As obras no residencial, integram o Complexo José Tavares, um projeto que abrangerá outros 10 núcleos habitacionais de casas populares construídos nesta região do Nova Lima. O investimento total previsto é de R$ 18,1 milhões. Sendo, R$ 11,5 milhões de recursos do PAC Pavimentação, financiamento contratado pela Prefeitura, e R$ 6,5 milhões de contrapartida do Governo do Estado. Além do complexo, a parceria permitiu melhorias no Aero Rancho, Jardim Anápolis, e Indubrasil.

