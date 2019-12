Lojistas e consumidores celebram antecipação do 13° salário em Mato Grosso do Sul

A antecipação do 13° salário dos servidores públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul é um ponto positivo tanto para o comércio quanto para o consumidor. A liberação para saque nesta quinta-feira (19.12) representa a movimentação de R$ 376 milhões na economia do Estado nos dias que antecedem a celebração do Natal.

A criação original do 13° salário visa exatamente o benefício para as festas de fim de ano, segundo a economista da Fecomércio, Daniella Dias. “Essa antecipação permite ao consumidor se planejar melhor, saber onde de fato vai destinar o recurso, e também proporcionar um momento mais familiar, um apelo emocional maior que tem aí as compras de natal e as confraternizações”, pontua. Conforme a legislação, o 13º deve ser pago até o dia 20 de dezembro.

No Camelódromo, que possui 473 boxes por exemplo, houve uma preparação para atrair os consumidores neste período de festas de fim de ano conforme o presidente da associação de vendedores ambulantes, Narciso Soares dos Santos. “Estamos com estacionamento para os clientes, praça de alimentação e um festival de prêmios. A expectativa com a liberação do 13° é de um aumento de 50% no movimento”, afirma.

Entre os lojistas, Evandro Rocha dos Santos comemora a antecipação do benefício, mas acredita que o fim de semana deva melhorar ainda mais o movimento. “A tendência é essa, o movimento melhorar nos últimos sete dias”. Há 21 anos atuando no local, Norma de Moraes frisou que o movimento estava um pouco parado, mas que o pensamento é positivo. “Nossa expectativa e nossa esperança é em cima dessa liberação”. Luan Gustavo está otimista. “Acredito que com o 13º as pessoas estão priorizando outras coisas, mas também não estão esquecendo do presente. O movimento está melhorando, e a partir de amanhã, que é fim de semana, vai aumentar”.

Já entre os consumidores a escolha pelos presentes é diversificada e vai de “presentes” para si e para terceiros. Para não perder a hora, o motorista de ônibus André Santana se presenteou com um relógio e uma camisa do Flamengo. “Pretendo ainda adquirir presentes para a namorada”. Larissa Mello saiu às compras para escolher presentes de Natal para a família. “Dia de comprar presentes para outras pessoas e para mim mesma, pois estou escolhendo o que presente que ganhei do namorado”, afirmou.

Apesar do cenário parecer cauteloso, as pessoas não devem deixar de ir às compras. Levantamento feito pela Fecomércio, especificamente para destinação do 13° salário, identificou que 16% da população pretende gastar com presentes e comemorações de fim de ano, enquanto o restante é destinado ao pagamento de contas, ou até mesmo poupar o recurso. O levantamento também aponta que 41,78% dos sul-mato-grossenses pretendem fazer as compras na semana do natal. E que 76% preferem realizar as compras no centro da cidade.

“Mas isso não significa que não há retorno para o comércio. Porque se forem contas em atraso por exemplo, é uma oportunidade de recuperar o crédito e também de repente de fazer com que se faça parte do cadastro positivo, cadastro de bom pagador, diga-se de passagem”, pontua Daniela.

