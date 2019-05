Lidio Lopes relança Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social

Após retornar oficialmente às atividades na última terça-feira (30) com a realização de uma audiência pública, a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social apresentará ao Congresso Nacional carta com os desafios vivenciados pela área no Estado. O encaminhamento foi dado durante o “Ato pela Regularização do cofinanciamento Federal no Sistema Único de Assistência Social (Suas)”, realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) e proposto pelo deputado Lidio Lopes (PATRI), coordenador da frente parlamentar.

O documento aborda o atraso de recursos financeiros e o aumento da demanda das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, além de relatar o fechamento de quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Mato Grosso do Sul. A carta ainda trata do corte de cerca 50% do orçamento para a Assistência Social, o que impactará diretamente o atendimento de 258 mil famílias no Estado e a manutenção de 652 unidades de atendimento.

“A gente vem para essa Frente com um propósito de poder contribuir e somar com a Assistência Social, que caminha pari passu com a saúde e hoje a Assistência Social tem 1% do orçamento de MS. Existe preocupação para que as falas de hoje não fiquem ao vento”, afirmou o proponente do evento, que também é vice-presidente da Comissão de Assistência Social e Seguridade Social da Casa de Leis. Além de Lidio Lopes, estiveram presentes na audiência os deputados Barbosinha (DEM), Professor Rinaldo (PSDB) e Marçal Filho (PSDB) – integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social.

Profissionais da Assistência Social de Campo Grande e do interior do Estado também acompanharam o evento. Compareceram ainda representantes do Fórum dos Trabalhadores do Suas; do Fórum dos Usuários de Assistência Social; de conselhos profissionais e de acadêmicos da área.

Créditos: Assembleia Legislativa MS

