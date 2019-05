Lidio Lopes prestigia comemoração dos 43 anos de Eldorado

O deputado estadual Lidio Lopes participou das comemorações do 43º aniversário do município de Eldorado, no último fim de semana. As festividades começaram deram inicio durante a abertura da 11º Expo Eldorado, realizado no Parque de Exposições João Turquino com shows ao vivo entrada gratuita.

Na segunda-feira (13) Lidio Lopes participou do tradicional desfile cívico na Avenida Santa Terezinha, com a participação de pelotões e escolas, clubes de serviço e apresentação dos veículos e máquinas da gestão.

O município de Eldorado está localizado a 440 km da capital sul-mato-grossense, às margens do rio Paraná, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, e divisa com Paraná, na posição central rodoviária da região chamada Cone Sul.

“Parabenizo cada cidadão eldoradense pelo aniversário do município, juntamente com o prefeito Leo e a vice-prefeita Fabiana pela excelente gestão em prol da população”, destaca Lidio.

Recordista de emendas parlamentares que atendem os municípios da região do Conesul, o deputado estadual Lidio Lopes tem se empenhado para levar melhorias para todas as cidades de Mato Grosso do Sul. Apenas para os municípios de Iguatemi, Eldorado, Sete Quedas, Japorã, e Tacuru, os recursos oriundos de emendas parlamentares somam R$ 1.900.000.

