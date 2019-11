Lidio Lopes participa da 23ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais em Salvador

O deputado estadual Lidio Lopes (Patri) participa da 23ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), em Salvador. O evento de abertura ocorreu no auditório do Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA), nesta quarta-feira e acontece até esta sexta-feira (22) tendo como tema central “Humanizando as leis em um novo tempo”. Atualmente Lidio Lopes ocupa o cargo de 2º Secretário-Geral da Unale, eleito em 2018.

“É um evento muito importante porque possibilita o encontro com legisladores de todo o Brasil e abre espaço para trocas de ideias. Isso ajuda a viabilizar algo para trazer ao estado, e neste ano temos a oportunidade de debater um assunto de extrema relevância e que tem afetado cada dia mais pessoas, a depressa e o suicídio são questões de saúde pública”, destaca Lidio Lopes.

Durante os três dias de evento os mais de mil inscritos participam dos eventos simultâneos de entidades ligadas ao legislativo estadual, com cases de humanização da Ouvidoria do Congresso Nacional, do Senado Federal, do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), da Advocacia Geral da União (AGU) e da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Ainda contará com palestras do jornalista, apresentador e educador, Marcelo Tas; do secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco, Décio Padilha; e do procurador do Estado de Sergipe, Evânio Santos. O último dia de evento, sexta-feira (22), apresentará os cases de humanização da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Governo do Estado da Bahia. Já as palestras ficam por conta da embaixadora Luiza Lopes, e do estrategista político da Espanha, Antônio Sola.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é uma das três finalistas no Prêmio Assembleia Cidadã, com o projeto “Alems Acessivel” que busca efetivar a inclusão de deficientes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Os três finalistas em cada categoria serão avaliados pelos participantes da 23ª CNLE, que irão votar e escolher o vencedor de cada categoria que serão anunciados no encerramento da conferência.

Comentários