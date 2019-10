Lidio Lopes lança campanha de arrecadação de lenços no Outubro Rosa

Como parte das ações de conscientização da prevenção e combate ao câncer de mama, Outubro Rosa, o deputado Lidio Lopes lançou nesta manhã na Assembleia Legislativa a campanha “Doe Lenços e faça alguém mais feliz”.

A campanha, que também é realizada nas outras 26 Casas Legislativas do país, por meio de parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). “Essa é uma campanha mundial de conscientização sobre a importância do autoexame e da desmistificação do tratamento do câncer, que muitas vezes tem cura. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que até 2025 deverão ocorrer 20 milhões de novos casos e por isso é preciso o alerta para a prevenção e tratamento, pois é estimado que um em cada três casos pode ser curado”, afirmou Lidio Lopes que atualmente é secretário geral da Unale.

Durante a solenidade, os deputados receberam um lenço para doação simbólica das mãos de Daiane Pastor, representante da campanha em nome de todas as mulheres que tiveram a doença. Daiane teve câncer de mama aos 26 anos e descobriu a doença ao fazer o autoexame, como foi diagnosticada precocemente, hoje ela está curada.

As doações de lenços podem ser feitas pelos servidores e comunidade em geral até o dia 30 de outubro no ponto de coleta fixo no saguão principal da Assembleia Legislativa. O que for arrecadado será doado à Rede Feminina de Combate ao Câncer.

