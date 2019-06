Leite é tema de concurso de desenho e redação para alunos do 1º ao 5º ano em MS

Alunos do 1º ao 5º ano Ensino Fundamental de escolas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul já podem se inscrever no Concurso de desenho e redação 2019, sobre a importância do leite e seus derivados na vida humana.

A Secretaria de Educação do Estado (SED) e o Sindicato das Indústrias de Laticínios de Mato Grosso do Sul (Silems) são parceiras da Semagro no concurso que tem como tema, “Leite: alimento para vida”.

Segundo Orlando Serrou Camy Filho, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o Concurso destinado aos estudantes de escolas do ensino fundamental (anos iniciais) tem como objetivo estimular o interesse dos estudantes das escolas públicas estaduais, municipais e privadas de Mato Grosso do Sul pela pesquisa, reflexão, produção e divulgação de conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis.

A importância do leite na alimentação, em face de seu alto valor nutritivo, contribuindo para a saúde das crianças, a conscientização da população sobre os mitos e as verdades divulgados sobre as propriedades do leite e a valorização das diversas possibilidades que o leite e seus derivados oferecem à gastronomia também serão fomentadas com a competição. “Queremos também destacar a relevância do agronegócio do leite na economia do Estado, bem como na geração de empregos, renda e qualidade de vida para a população”. Completou.

Queremos identificar nos trabalhos a paixão pelo leite, a descrição de como esse alimento oferece energia e nutrientes essenciais para crescer, correr, brincar e aprender, desde a primeira infância até a melhor idade, buscando reforçar as verdades sobre esse alimento tão rico para a manutenção de hábitos de vida saudáveis e desmistificar mitos e inverdades presentes em nossa sociedade.

As inscrições das escolas estão abertas no site da Semagro (Clique aqui) desde o dia 13 de maio e serão encerradas em 02 de setembro de 2019. Lá também são encontradas as instruções para anexação dos trabalhos e envio.

Regulamento Concurso Desenho e Redação 2019

Formulário Desenho Leite

Formulário Redação Leite

Orlando lembra que o desenho e a redação devem, obrigatoriamente, ser produzidos nos formulários oferecidos no site, e devem conter os dados do aluno e da escola.

A avaliação da Comissão Julgadora e definição dos ganhadores acontecerá de 09 a 27 de setembro, a divulgação dos ganhadores nas escolas no dia 30 de setembro e a definição dos processos internos de viagens para transporte de vencedores será agilizado pela equipe organizadora no mês de outubro, quando será anunciada a data e local de entrega dos prêmios.

Material de apoio

Benefícios dos queijos para a saúde

Ebook Mitos e Verdades sobre a Intolerância à Lactose

Leite – Benefícios nutrientes e importância

Leite hidrata mais que água

Revista HQ – Pedrinho e Lis e A Origem do Leite_menor

Cartaz Concurso Desenho e Redação 2019

Comentários