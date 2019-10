Lei proposta por Neno Razuk sobre questionário para ajudar na identificação do autismo é sancionada

As unidades de saúde de todo o Estado passarão a disponibilizar o questionário M-Chat (Modified Checklist for Autism in Toddlers) para ajudar na identificação do autismo. A proposta do deputado estadual Neno Razuk se tornou Lei e foi publicada na edição desta quinta-feira (24) do Diário Oficial.

Conforme a Lei 5.424, o questionário estará disponível para ser utilizado de forma livre em crianças com idades entre 18 e 24 meses, por profissionais da área da saúde e terá o intuito de contribuir para o rastreamento/triagem do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Segundo o deputado estadual Neno Razuk, “o questionário será um instrumento importante para contribuir para a identificação do autismo. O questionário é rápido e fácil de ser aplicado”, disse.

Reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o questionário foi validado e traduzido para a língua portuguesa em 2008. Em abril de 2017, o Departamento de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu documento científico sobre a triagem precoce do autismo, recomendando o uso do instrumento para auxiliar o diagnóstico.

O autismo é um transtorno que pode causar alterações no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, interação e comportamento social da criança. A estimativa da OMS (Organização Mundial da Saúde) é que em todo o mundo cerca de 70 milhões de pessoas tenham sido diagnosticadas em alguma escala do autismo, no Brasil são quase 2 milhões de pessoas.

