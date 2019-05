Largada do Rally dos Sertões consolida Campo Grande como palco de grandes eventos

Quebrando a hegemonia de outras capitais, pela primeira vez, em 26 anos, Campo Grande se torna o grande ponto de partida do Rally dos Sertões por ser uma das Capitais mais inusitadas do país. Contemporânea, urbana e, ao mesmo tempo, repleta de natureza, foi nesta cidade que grandes nomes surgiram, como Manoel de Barros, Humberto Espíndola, Almir Sater, Aracy Balabanian, Helena Meirelles e até talentos mais recentes como Luan Santana, Michel Teló, Thiaguinho, Bruninho & Davi, e muitos outros.

Alguns pontos importantes reforçam a vocação de Campo Grande como local certo para grandes eventos. É Capital do Estado mais bem avaliado por turistas estrangeiros no quesito hospitalidade, segundo Estudo da Demanda Turística Internacional do Ministério do Turismo, com índice de aprovação de 99,8%. Sua infraestrutura moderna, segurança e custos operacionais atrativos são ativos fortes que, unidos a uma paisagem urbana recheada de natureza e o título de Capital das aves urbanas, faz de Campo Grande um lugar único no Brasil para grandes acontecimentos.

A escolha do Rally dos Sertões por Campo Grande também reflete um momento positivo muito particular. Todo o trade do turismo, grandes empresários da cidade, produtores culturais e a gestão pública municipal vem unidos batalhando juntos pelo futuro da cidade entendendo a força que essas grandes produções tem no posicionamento dessa cidade no mapa do turismo de negócios brasileiro.

“Temos o poder de impulsionar grandes eventos para o Centro Oeste”, comentou o Prefeito Marquinhos Trad, durante lançamento do Roteiro Sertões 2019, em São Paulo.

O prefeito comemorou ainda a sincronicidade do aniversário de 120 anos acontecer no mesmo mês junto com o Rally dos Sertões. “Esta é a primeira vez que uma das principais competições off Road do mundo, o Rally dos Sertões, parte da Capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, rumo a mais de 3500 quilômetros de estrada Brasil afora. Comemoramos como um presente de aniversário”, comentou.

Os cantores Bruninho & Davi também fizeram uma participação mais que especial no evento. Apaixonados por Campo Grande, os meninos fizeram uma surpresa aos participantes, convidando para explorarem a Rota de Experiência Cultural, Natural e Gastronômica criada especialmente para o evento. A rota, desenvolvida pela Associação Brasileira de Agências de Viagens, contemplará descobertas instigantes de Campo Grande, Jaraguari e Costa Rica e ficará como legado permanente do evento Rally dos Sertões para todos os turistas que visitarem a região.

“Somos uma cidade plural e instigante. Um destino peculiar que consegue ser tão urbano e ao mesmo tempo tão dentro da mata. Temos iguarias como o sobá e o tereré, patrimônios imateriais riquíssimos, junto com a culinária contemporânea dos grandes chefs. Somos tão hospitaleiros que até as aves e as nossas capivaras nas ruas dão boas vindas aos visitantes. Estamos rodeados por mais de 50 cachoeiras que permitem trilhas históricas e de impacto emocional forte de experiência. Com tudo isso, é fácil entender porque o Rally dos Sertões escolheu Campo Grande para sua largada. Difícil mesmo vai ser para os pilotos, depois de toda essa descoberta, partirem desse nosso lugar tão especial”, pontua Melissa Tamaciro, Secretária de Cultura e Turismo.

