Lançada campanha “Outubro Rosa, Novembro Azul” na Santa Casa

Na manhã de quarta-feira (9) a Santa Casa de Campo Grande realizou a abertura oficial da campanha “Outubro Rosa, Novembro Azul – todos de mãos dadas pela vida” em comemoração aos meses de prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata. O evento foi organizado pela gerente de eventos, Cátia Almeida e teve como parceiros a Associação Mulheres de Peito, Equipe da Esperança e Faculdade Unyleya.

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. A campanha compartilha informações sobre o câncer de mama, promovendo a conscientização da doença, proporcionando maior acesso aos serviços de saúde e o diagnóstico precoce. É um tipo de câncer mais comum entre as mulheres e responde atualmente por cerca de 28% dos novos casos de câncer entre as mulheres. A postura atenta da mulher em relação a saúde das mamas significa conhecer o corpo e quais as alterações são consideradas suspeitas, por isso é fundamental para a detecção precoce o autoexame que deve ser feito todos os meses sempre no quinto dia útil após a menstruação.

O vice-presidente e presidente em exercício, Heitor Rodrigues Freire, deu boas-vindas aos presentes. “Essa nossa administração se caracteriza por uma ação constante no sentido de proporcionar a todos as condições necessárias para que possam desenvolver seus trabalhos. Nós trabalhamos para manter acesa a chama do ideal dos nossos fundadores, não é fácil nosso trabalho todo é voluntário. Nós sabemos da dedicação e competência de cada um e procuramos corresponder com o nosso trabalho da administração do hospital. Desejo um ótimo evento a todos e uma manhã de muitos conhecimentos”, disse.

Quem abriu o ciclo de palestras foi o coordenador do serviço de oncologia da Santa Casa, Dr. Fabrício Colacino Silva, que abordou sobre o tema “Cuidar de quem Cuida”. Em seguida, a oncologista pediátrica e especialista em cuidados paliativos, Dra. Rafaela Siufi, abordou o tema “Cuidados paliativos: a abordagem paliativa para valorização da vida”. Por último, a enfermeira especialista em obstetrícia e neonatologia, urgência e emergência na saúde da mulher, Esthefani Guimarães Uchôa, abordou sobre “Mitos e verdades sobre o câncer de mama”.

Café da Manhã

Também aconteceu hoje no setor de Oncologia da Santa Casa um café da manhã especial para os pacientes e acompanhantes que aguardavam pela consulta. A ação foi organizada pela gerência de eventos do hospital em parceria com o grupo de apoio aos pacientes “Mulheres de Peito” e Equipe da Esperança – voluntários da Santa Casa. A vereadora e vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, Cida Amaral, que também atuou por mais de 20 anos como enfermeira assistencial no hospital, prestigiou o café da manhã com as pacientes.

Comentários