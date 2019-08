Kemp quer melhorias em atendimento pelo SUS a pacientes com câncer

O deputado Pedro Kemp (PT) repercutiu na tribuna nesta quinta-feira (01) o atendimento da saúde pública aos pacientes com câncer no estado de Mato Grosso do Sul. Para o deputado, são necessários investimentos na estrutura dos hospitais para atender as pessoas hipossuficientes, que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao criticar o serviço público de saúde, o deputado Kemp relembrou a “Operação Sangue Frio”, deflagrada em março de 2013, pela Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU). A operação envolveu crimes de improbidade administrativa e pedidos para ressarcimento de recursos desviados. “Lembro da conversa interceptada, em que um dos investigados dizia que aplicaria um ‘sorinho’ no paciente. Para enganar as pessoas”, destacou Kemp. “Tudo seria diferente hoje, se tivesse sido implantada a radioterapia no Hosiptal Regional, conforme foi previsto no segundo mandato do André Puccinelli”, disse o parlamentar.

Kemp alertou, ainda, a respeito da demora no atendimento. “Hoje temos 270 pacientes na fila. Na esperança de um agendamento. E estamos falando de câncer, uma doença que poderia ser curada no início. E são exigidos meses de espera”, afirmou.

Em aparte, o deputado Capitão Contar (PSL) afirmou que pretende assinar junto ao Kemp o requerimento pedindo informações ao governo do estado de Mato Grosso do Sul a respeito do atendimento das pessoas com câncer na rede pública de saúde.

Já o deputado Professor Rinaldo (PSDB) comentou que o problema na saúde pública se arrasta há muito tempo e que se solidariza com a fala de Kemp. “Em 1985, os corredores dos hospitais estavam lotados. E hoje continuam lotados. Quando uma pessoa hipossuficiente fica doente, se torna ainda mais vulnerável. Quando não recebe o tratamento adequado, sofre ainda mais”, afirmou.

Rinaldo mencionou que o governo do estado está conquistando alguns progressos. “Apesar de todas as dificuldades, o governo do estado com a Caravana da Saúde proporcionou mais atendimentos, cirurgias simples, como a de catarata”. Para o deputado, é natural que esses avanços apenas “minimizem” os problemas da saúde, que são antigos.

Educação

Na oportunidade, Rinaldo comentou sobre o sucesso da 71º Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SPPC), que foi realizada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

“É preciso que o estado e o país, as sociedades modernas, invistam em ciência, inovação e tecnologia. São os países que investem nessas áreas que oferecem melhor qualidade de vida à população”, afirmou o parlamentar.

