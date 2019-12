Justiça de Corumbá realiza audiência pública sobre o Cine Anache

Cerca de 10 anos depois de encerrar suas atividades, o prédio do Cine Anache, o maior e mais belo cinema do Centro-Oeste no Século XX, terá seu destino debatido nesta quinta-feira (12), durante a audiência pública, proposta pelo juiz Maurício Cleber Miglioranzi Santos, da comarca de Corumbá. O evento será realizado no plenário do Tribunal do Júri, a partir das 13h30, e terá participação de representantes da sociedade corumbaense para dar sua opinião.

Serão franqueadas 10 inscrições de fala, a serem realizadas no ato, por ordem de chegada, pelo prazo máximo de três minutos cada. Também terá direito a fala, a empresa Real Brasil Consultoria, designada pelo magistrado como inventariante judicial, além das falas do presidente da OAB local, do advogado representante do herdeiro, de representante do Município e do Ministério Público. Também será possível, na audiência pública, aos interessados protocolar requerimentos junto à Real Brasil Consultoria.

O objetivo da audiência pública, conforme despacho do juiz, é congregar esforços no sentido da conciliação e da realização das diligências necessárias à ultimação do feito, com especial atenção à proteção do patrimônio cultural inegavelmente atribuído ao antigo Cine Anache, inaugurado em outubro de 1964. Outro ponto destacado por Miglioranzi é garantir a segurança pública diante dos riscos que oferece a desativação da estrutura, sem prejuízo do patrimônio dos proprietários e eventuais credores.

O prédio do Cine Anache fica no centro de Corumba e está interditado desde 2011 pela justiça. A situação do edifício é objeto de processos de inventário, relativos ao edifício. A reabertura só ocorreria após as obras de reforma e apresentação de laudos técnicos atestando a segurança e condições de moradia do local, cabendo aos condôminos a execução das reformas necessárias.

História

O Cine Anache foi criado pela família Farjalla Anache e, dentre os diversos cinemas que existiam em Corumbá no Século XX, foi orgulho dos corumbaenses por possuir som estéreo e ar-condicionado, inovações para sua época. O Cine Anache foi inaugurado com a exibição do filme Pantera Cor de Rosa, sucesso em bilheteria no mundo todo.

Localizado na Rua Delamare, entre as ruas 15 de Novembro e 7 de Setembro, o cinema viveu sua fase áurea exibindo os mais famosos filmes da cinematografia mundial, além de ter sido palco também de shows inesquecíveis. O local sofreu sua primeira reforma em meados da década de 90. Paralisou suas atividades e foi reinaugurado em 2000, inclusive com o show do cantor Belchior, encerrando suas atividades em definitivo em 2002.

