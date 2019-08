Julho encerra com tempo seco e altas temperaturas em MS

O ultimo do mês de julho será de tempo seco e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira (31.7) é de céu claro com névoa seca e baixa umidade do ar, especialmente nas regiões norte e noroeste do Estado.

Os termômetros podem registrar mínima 14°C e máxima de 34°C com tendência a ligeira elevação. A umidade relativa do ar, segue na casa dos 20%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Inmet chegou a emitir aviso meteorológico para cuidados com a saúde, e perigos com queimadas em razão da baixa umidade.

Uma frente fria deve se aproximar do Estado na próxima sexta-feira (2), gerando aumento da nebulosidade no período da tarde e trazendo chuva para algumas regiões.

Confira como ficara o tempo em alguns municípios de MS na ilustração do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

