Jovens talentos do futebol amador de MS são homenageados pelo vereador Dr. Sami

Foi realizada na Câmara Municipal de Campo Grande na noite desta quarta-feira (10), a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Futebol Amador, onde foram entregues as Medalhas Legislativas “Lázaro Ivanildo Grisoste Barbosa”.

Durante a solenidade, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) homenageou três jovens e promissores talentos do esporte no Estado. Arthur Erico Brun, Renan da Cunha Caneppele e Jean Caros Soares dos Santos.

“O esporte é benéfico em todos os sentidos e ver jovens tão dedicados não apenas à prática, mas com empenho para se profissionalizar no futebol é gratificante”, avalia o vereador.

Estudante do 3° ano do Ensino Médio e jogador do Clube Grêmio Santo Antônio desde 2013, Arthur já foi campeão em campeonatos Metropolitanos Sub 13, Sub 14, Sub 16 e Sub 17. É ainda vice-campeão em 2017 na categoria sub 15 e já enfrentou grandes times de base nacional.

“Essa homenagem é gratificante e é um estímulo para chegar ao meu sonho, que é ser jogador profissional”, diz o jovem jogador.

Atacante do Grêmio Santo Antônio, Renan também cursa a 3° série do Ensino Médio e junto ao seu pai, Fernando Caneppele, fundou o time que defende desde 201. É vice-campeão Estadual sub 15 no ano de 2017, já participou de seletivas para times nacionais e já disputou quatro edições do Base Brasil.

“Me sinto feliz, é gratificante e uma honra representar o futebol amador de MS, que tem muitos destaques e está se fortalecendo”, destaca Renan.

Já Jean, indicado pelo Dr. Sami para receber a homenagem pela Câmara Municipal, joga há um ano no FJU Moreninhas e já conquistou os títulos de vice-campeão da Copa Capital 2018 e campeão da Copa 7FutShow2019.

A medalha entregue aos homenageados tem o nome de Lázaro Ivanildo Grisoste Barbosa devido a atuação do empresário, que também foi atleta no futebol amador, na disseminação, apoio e patrocínio ao esporte do Estado.

