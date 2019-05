Jogos abertos inicia com festa e solidariedade na Capital

Mais de 2.350 atletas participarão da 41ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande que iniciou hoje (16) no Ginásio Cemte. Emoção, competição e solidariedade marcaram a noite com o com desfile das equipes participantes, doação dos alimentos arrecadados e com a primeira partida da competição entre NTB e Deportivo América, na modalidade de Basquete.

A importância dos jogos ultrapassam os valores esportivos como afirmou o Prefeito Marquinhos Ttrad. “Campo Grande completa 41 anos como Capital, nada mais justo do que a 41ª edição dos Jogos e o recorde de equipe, atletas inscritos e além de esporte vocês estão ajudando ao próximo com todo o alimento que foi arrecadado e será encaminhada ao Fundo de Apoio a Comunidade para serem entregues as famílias que necessitam”.

Em 2019 os Jogos Abertos tiveram novamente recorde de participantes e contarão com 214 equipes que participarão em 14 modalidades coletivas e individuais. Além disso, a Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) doou mais de 2 toneladas de alimentos, arrecadados com as inscrições ao Fundo de Apoio a Comunidade (FAC).

O crescimento do número de participantes é um reflexo da política pública de esporte e lazer da Capital, conforme destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. “Terceiro recorde consecutivo no maior evento esportivo adulto do Mato Grosso do Sul, com mais de 2 mil e 300 atletas inscritos, 214 equipes e esse ano uma nova característica, um evento solidário pra que a gente possa ajudar as famílias carentes da nossa cidade”.

Competição

Além de competição esportiva, o evento é um dos mais tradicionais da Capital, sendo também a maior competição do MS a nível adulto, onde os atletas competirão nas modalidades de atletismo, basquete 3×3, ciclismo, judô, beach tennis, natação, badminton, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, futsal, basquetebol, handebol e voleibol.

Quem já participa há 15 anos, Victor Felix Alvares espera se divertir e se exercitar, mas explica que ganhar seria bom. “Eu com 69 anos jogo a 15 anos nos Jogos Abertos com basquete no nosso time Deportivo America só tenho que dar parabéns a todos que estimulam o esporte em Campo Grande. É um evento lindo que da oportunidade para todos participarem”.

As tabelas e programações dos jogos estão disponíveis no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/41o-jogos-abertos-de-campo-grande-2019/

Comentários