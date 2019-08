Jardim das Hortênsias será o primeiro a receber ação do programa praça no bairro

O prefeito Marquinhos Trad lançou na tarde desta quarta-feira (28), dentro da programação de aniversário de Campo Grande, o Programa Praça no Bairro, com assinatura do termo de autorização para implantação da Praça do Jardim das Hortênsias.

“Nós estamos promovendo uma gestão democrática, com a participação dos moradores, desde o planejamento, até a inauguração das praças. Um lugar onde as pessoas possam passar seu tempo de lazer ao lado da família e amigos”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

As áreas que farão parte deste Programa foram indicadas pelos Conselhos Regionais de cada Região Urbana de Campo Grande e serão individualmente planejadas, ouvindo a comunidade local da respectiva praça, por meio de pesquisas realizadas junto aos moradores do entorno e durante as reuniões públicas, onde a comunidade participa na elaboração da proposta de intervenção.

A diretora da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Berenice Maria Jacob, detalhou todo o processo de elaboração do programa Praça no Bairro. “Hoje foi o lançamento do programa Praça no Bairro. Esse é um projeto que envolve a comunidade na construção do processo arquitetônico e urbanístico da praça. Os locais de construção ou revitalização são indicados pelos conselheiros regionais. Após essa indicação, nós vamos até o entorno dessa praça e entregamos aos moradores um questionário pra saber o que eles querem nesse local. Em um segundo momento, uma reunião é feita para que novamente os moradores possam apresentar, de acordo com seu ponto de vista, prioridades para o local. Na terceira reunião, é apresentado o Mapa Falado aos moradores. Esse mapa é colocado no chão e nós entregamos uma maquete 3D a eles, onde cada um irá apontar locais apropriados para instalação da quadra, playground ou academia ao ar livre por exemplo. Ao fim dessas três reuniões, o projeto é elaborado pela Planurb e devolvido aos moradores para que haja uma aprovação final do projeto. E em um primeiro momento, cada região de Campo Grande será agraciada com uma praça que integra o programa”, concluiu Berenice.

As praças são espaços públicos que reúnem pessoas e promovem interações sociais. Neste sentido, o processo de intervenção do local leva em consideração o que motiva as pessoas a frequentarem a praça Essa é a essência do Programa Praça no Bairro! Eles poderão dizer ao poder público como é a praça dos seus sonhos, e a Prefeitura, por sua vez, atender as necessidades de cada re gião.

“Esse é um projeto que nasceu dentro do conselho regional juntamente com a equipe da Planurb. Foram feitas três reuniões com a comunidade, onde a gente pôde escolher os detalhes de construção da praça no Jardim das Hostênsias. É muito importante ter o povo participando e apontando prioridades de acordo com às necessidades de cada região. No começo muita gente da nossa comunidade não acreditava nessa ideia de gestão participativa, mas após algumas reuniões onde os moradores puderam ver o projeto em prática, eles já começaram a apoiar e incentivar. O prefeito Marquinhos Trad e toda a equipe da Planurb está de parabéns”, disse o presidente do Bairro Jardim das Hortênsias, José Arantes, de 49 anos.

Os moradores do Jardim das Hortênsias se reuniram no dia 17 de julho. Na ocasião, a dona de casa Maria Nunes, quem mora em frente ao terreno onde a praça será montada, comemorou a iniciativa da Prefeitura.

“Foi muito interessante poder participar e enxergar como ficará, antes mesmo de as obras começarem e neste espaço, que hoje é motivo de transtorno”, declarou. O terreno está localizado no quadrilátero das ruas Caládio, Gérbera, Prímula e Av. Arquiteto Vila Nova Artigas. O espaço foi o escolhido dentre 294 imóveis visitados.

O Programa Praça no Bairro é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campo Grande, coordenado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), em parceria com a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (SEGOV), com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN), com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), com a Fundação Municipal de Esporte (FUNESP) e com os Conselhos Regionais das Regiões Urbanas de Campo Grande.

