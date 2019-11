Jamilson busca investimentos para o esporte amador de MS

O deputado estadual Jamilson Name apresentou uma Emenda Aditiva à Lei Orçamentária Anual (LOA 2.020) com objetivo de assegurar a destinação de um milhão de reais para o esporte amador. Os recursos são do orçamento do Programa MS Esporte e Lazer da Fundesporte – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, que conta com R$ 18,8 milhões em recursos para o ano que vem.

“O esporte amador está sempre muito próximo da população. E o objetivo da emenda ao orçamento é garantir a destinação de recursos sem alterar o orçamento do Estado ou da própria Fundesporte. Vamos valorizar o esporte amador e continuar os investimentos no Esporte, na Saúde, na Educação e na Segurança”, afirma o deputado Jamilson.

A Emenda apresentada pelo deputado Jamilson dá sequência ao trabalho em prol do desenvolvimento do esporte amador. Em fevereiro, Jamilson apresentou na Assembleia Legislativa um Projeto de Lei para destinar 5% do orçamento para o esporte amador. No mês de junho, o parlamentar apresentou uma emenda para incluir as ações de incentivo ao esporte amador na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 5.356/2019).

“Esporte é um instrumento de saúde, de educação de oportunidade para as pessoas. Então nossa ideia é fazer com que o Estado invista mais nas atividades esportivas nos bairros e permita que um número cada vez maior de pessoas sejam adeptas de práticas esportivas em todo o Mato Grosso do Sul”, explica o parlamentar.

Cabe ressaltar que o orçamento total da Fundesporte é de R$ 26,9 milhões.