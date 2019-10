Jamil Name, filho e policiais serão transferidos para Presídio Federal de Mossoró

Quatro pessoas presas na Operação Ometá deverão ser transferidas para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os detentos são: Jamil Name, Jamil Name Filho, o policial civil Marcio Cavalcanti da Silva, conhecido como ‘Corno’ e o policial civil aposentado Vladenilson Daniel Olmedo, o ‘Vlade. Os encarcerados foram transferidos no sábado (12) do Centro de Triagem para o Presídio Federal da Capital.

TRANSFERÊNCIA

A transferência aconteceu após o MPMS acatar o pedido e o Juiz deferir o ato de transferência. Os quatros ocupavam as celas do regime RDD (Regime Disciplinar Diferenciado). Consta no pedido de Transferência para o Presídio Federal o argumento que detentos que fazem parte de uma organização criminosa e que esteja sendo acusadas de execuções na Capital sejam transferidos. Sendo assim a acusação recai sobre o empresário Jamil Name e seu filho, Jamil Name arrolados no processo como Chefes da Organização. Os presos ocupam uma cela de 12 m², sem direito a banho de sol só podem sair para atendimento médico e audiência com juiz e advogado.

