Intervenção de Coronel David vai garantir cronograma até homologação do concurso da PM/BM de MS

Uma nova reunião foi marcada para esta sexta-feira (20), na Sejusp (Secretaria de Segurança Pública) com representantes da Fapems e SAD para definir um novo cronograma até a homologação do certame.

O deputado estadual Coronel David (PSL), participou na manhã desta quinta-feira (19), de uma reunião na SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização), para discutir a situação do concurso da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul.

No encontro estiveram presentes o secretário adjunto da SAD, Édio Viégas, o coordenador da Comissão de Concursos, Paulo Vitor dos Santos Oliveira e os candidatos do certame, que cobraram um prazo para a divulgação definitiva do resultado do TAF (Teste de Aptidão Física) e o cumprimento de um cronograma de ações da FAPEMS (banca organizadora).

“Viemos aqui em busca de uma solução definitiva para acabar com a angústia dos candidatos. Saímos com um resultado positivo e nesta sexta-feira (20), será feita uma nova reunião na Sejusp (Secretaria de Segurança pública), juntamente com o Secretário de Segurança Antônio Carlos Videira, representantes da FAPEMS e da SAD para que eles apresentem as avaliações e a comissão de concursos do Governo possa analisar a regularidade e a legalidade do exame. Amanhã também será definido um novo cronograma para que dentro de 45 a 60 dias o concurso conclua as fases restantes até sua homologação. Os candidatos podem contar comigo, pois vou lutar incansavelmente para reforçar a segurança pública de Mato Grosso do Sul”, frisou Coronel David.

“Agradeço o apoio do deputado estadual Coronel David junto aos candidatos e ao Governo, pois essa interlocução com diálogo facilita a comunicação e dá mais transparência ao certame. Tenho certeza que em breve chegaremos a uma solução para este entrave, pois a intenção do Executivo é chamar o quanto antes os candidatos para reforçar a segurança pública do nosso Estado”, complementou Édio Viegas, secretário adjunto da SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização).