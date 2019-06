Instalação de playground no Bairro São Conrado garante diversão das crianças

Mais um playground foi entregue na quarta-feira (05), pela Prefeitura de Campo Grande, no bairro São Conrado para crianças da Região do Lagoa. Essa é a quinta estrutura entregue de um total de 40 que devem ser instaladas em diversos bairros da cidade com o objetivo de estimular o acesso ao espaço público de modo saudável e seguro.

O Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais Antônio Cézar Lacerda Alves representou o prefeito Marquinhos Trad durante a inauguração do quinto playground, na Região do Lagoa, no Jardim São Conrado e destacou a parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região.

“Esta é uma inauguração muito importante que atende as crianças e se não fosse o sonho do Dr. Hiran nada disse estaria acontecendo. Com esta inauguração cumprimos o propósito do prefeito Marquinhos Trad que é levar lazer às crianças. Está é mais uma meta de trabalho que cumprimos e a diversão das crianças do São Conrado está garantida com a implantação deste quinto playground”, disse o titular da Segov Antonio Lacerda.

Durante o evento o procurador Hiran Meneghelli Filho falou em nome do procurador-chefe, Leontino Ferreira Júnior e destacou a parceria entre a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região e a Prefeitura de Campo Grande.

“Nosso objetivo não é só o lazer e a diversão das crianças, mas também promover uma campanha contra a exploração do trabalho infantil. Lugar de crianças é brincando nos parques e na escola. Que todas as crianças brinquem a vontade neste playground e nos ajude manter em boas condições de usos sem depredação”, frisou o procurador Hiran.

O presidente da Associação de Moradores Robson Ximenes agradeceu ao prefeito Marquinhos Trad e ao procurador Hiran por ter escolhido o bairro São Conrado para instalar o Parque.

“As crianças precisam de lazer e nós vamos zelar por este local. Que as crianças façam um bom proveito das instalações e estamos satisfeitos com a academia que aqui foi instalada e mais este playground”, concluiu Robson.

A implantação de playgrounds nos bairros periféricos de Campo Grande faz parte de um convênio firmado em julho de 2018, que estabelece a parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região conjugando esforços a fim de oportunizar o lazer e a ocupação às crianças e adolescentes, afastando-as do trabalho infantil e da marginalização, incentivando também, a utilização dos espaços livres, públicos, destinados ao lazer, num total de 40 playgrounds.

Objetivos dos Playgrounds

Implantação de playground em eucalipto tratado, nos bairros periféricos da cidade de Campo Grande;

Estímulo ao espaço público de modo saudável e seguro, afastando crianças e adolescentes do trabalho infantil e da marginalização;

Reativação Urbana por meio da ocupação sistematizada das áreas públicas;

Aperfeiçoamento das infraestruturas instaladas padronizando as áreas implantadas;

Implantação dos playgrounds conforme NBR 16071 e NBR 14350, visando a segurança e qualidade dos equipamentos para os usuários;

Priorização de crianças e pré-adolescentes promovendo a utilização de espaços públicos com equipamentos de lazer;

Melhora da qualidade de vida dos moradores dos bairros contemplados, e incentivo a sociabilização da comunidade.

A Segov desenvolveu o projeto, por meio de sua Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica – Central de Projetos, e teve apoio da Sectur na ação cultural de animação e locução com o Eddy, a Funesp com atividades infantis do Projeto Brincalhão, o FAC com a ação junto às crianças, a Sedesc no apoio de implantação de uma Horta Comunitária e a Sisep no apoio da organização e terraplanagem da área e, limpeza.

