Inmet prevê máxima de 38°C para esta quarta-feira

O clima agradável que acompanhou a chuva na última terça em Mato Grosso do Sul, deve dar lugar as altas temperaturas que prometem voltar a partir desta quarta-feira (08.01). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê registros entre 19°C e 38°C, com tendência a estável.

Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas são as características descritas para maior parte do Estado, exceto para a região extremo oeste, onde o tempo deve permanecer nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas.

Devido às chuvas, os valores de umidade relativa do ar permanecem elevados, com valores entre 95% e 35%. A meteorologia prevê ventos moderados com rajadas.

Campo Grande terá dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e as temperaturas não devem passar dos 30°C. Umidade do ar entre 95% e 70%.

Para o mês de janeiro a climatologia do Inmet indica que as temperaturas no Estado podem variar entre 22 °C a 35 °C, sendo a região pantaneira a que deve registrar as temperaturas mais altas.

