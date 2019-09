Independência do Brasil: Pelo 4º ano consecutivo, Presidente da OAB/MS participa do Desfile Cívico Militar

Pelo 4º ano consecutivo, o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche participou do tradicional Desfile Cívico de Campo Grande, realizado no sábado (7), em comemoração aos 197 anos de Independência do Brasil.

Mansour fez parte do palanque de autoridades e destacou a importância da participação da instituição no evento. “A presença da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul neste ato de tamanha importância e respeito à pátria reforça o nosso compromisso com o estado democrático de direito, com a cidadania, a independência e com o trabalho promovido em prol de toda advocacia e sociedade”, comemorou o Presidente da OAB/MS destacando também a responsabilidade social da entidade com o protagonismo da história institucional do País.

O desfile contou com a participação do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, além de escolas, associações e instituições de Mato Grosso do Sul.

