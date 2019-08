Inauguração de academia ao ar livre e início do futebol feminino marcam o sábado na Capital

O sábado (3) será de muita atividade física com a inauguração da Academia ao ar Livre do Bairro Jockey Club, às 10h, e com o início das partidas femininas na Copa Campo Grande de Futebol Amador, às 13h30, no campo do Bairro Estrela do Sul. As atividades fazem parte das festividades de 120 anos de Campo Grande e promovem mais saúde e esporte aos campo-grandenses.

Com 10 equipamentos para a prática de atividade física, a academia terá alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa e, segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a população terá ainda mais opções para se exercitar.

No futebol, a Funesp prepara abertura oficial com as 10 equipes femininas participantes da primeira Copa Campo Grande de Futebol Amador: Operário F.C, José Abrão, Tenores F.C, Campo Grande Cyty, Resenha F.C, UCDB, Igreja Evangélica Cristã / Associação Indígena Aruak, Funlec, Associação Atlética Jockey Club e E.C Comercial.

Às 14h, Tenores Futebol Clube enfrenta Campo Grande City e na sequência, a Igreja Evangélica Cristã/A.Indígena Aruak joga contra a Fundação Lowtons de Educação e Cultura.

