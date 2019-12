Imersos no clima natalino, artistas locais participam de workshops para espetáculo na Cidade do Natal

A magia do Natal já começou a encantar os artistas campo-grandenses que participam do casting do espetáculo “A Árvore Mágica” e das paradas natalinas realizadas pela Despertar Produções. Com direção artística de Max Oliveira, artista que traz em seu currículo produções como os musicais da Broadway “Miss Saigon”, “A Bela e a Fera”, “Cats”, “New York, New York” e “A Madrinha Embriagada”, todos em São Paulo, além de as produções de “O Rei Leão” (El Rey León The Lion King) na Espanha e Austrália, o intercâmbio de saberes tem sido um dos pontos mais especiais da Cidade do Natal 2019.

Cerca de 26 artistas, entre cantores e dançarinos, imergem na temática dias antes da abertura oficial, marcada para esta sexta-feira, 13, em ensaios diários e workshops de maquiagem. Para a cantora Karla Coronel, que nunca havia se aventurado na dança nem na maquiagem artística, já fica claro como os workshops que vem acontecendo desde esta segunda-feira (09) tem contribuído para sua formação artística. “Para mim tem sido muito válido, eu sou do ritmo pop e sei que precisarei aprender a dançar, então esse contato durante o workshop tem sido desafiador”, pontua.

Para Sophia Fontana, vocalista do Forró Mandacaru, e integrante do casting, participar desses treinamentos, “com certeza, moldam e constroem um profissional melhor”. “Estamos no processo de construção de personagem desde segunda-feira e como profissional tenho me sentido bem incluída nesse contexto mágico que é o Natal, estamos nos preparando para levar essa magia para a Cidade do Natal”.

Segundo o diretor artístico da Despertar, Max Oliveira, a cena cultural campo-grandense foi uma boa surpresa. Durante audição local, realizada no dia 25 de novembro, cerca de 40 pessoas participaram da seleção e tinham características marcantes em comum. “A característica mais marcante que pude observar na oportunidade foi que cerca 95% dos participantes eram músicos de sertanejo e a maioria das pessoas que se dispuseram a participar da seletiva tinham como principal característica comum o fato de correrem atrás da própria carreira, ponto que nunca tinha observado em outros locais”.

De acordo com a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, este Natal tem tudo para ser um dos mais especiais já vistos em Campo Grande. “Nossos artistas têm brilho próprio e já estão totalmente imersos na magia natalina. Esta edição da Cidade do Natal já é especial antes mesmo de começar, porque estamos fomentando em maior número o mercado local, o que é de extrema importância para o segmento”, finaliza.

