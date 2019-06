III Conferência Nacional da Jovem Advocacia será sediada em Bonito

A III Conferência Nacional da Jovem Advocacia, marca para o mês de março de 2021, será realizada em Bonito. A proposta com a candidatura para que a cidade fosse sede do evento foi apresentada ao Conselho Federal, pelo Vice-Presidente da OAB/MS, Gervásio Alves de Oliveira Júnior, juntamente à delegação estadual, e aprovada nta segunda-feira (10).

Presenças

Fizeram parte de mais esse momento de vitória para advocacia sul-mato-grossense, a Presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Janine Delgado e o Conselheiro Federal Vinicius Paiva, que também é Vice-Presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

São apoiadores da iniciativa, ainda, os Conselheiros Federais Ary Raghiant, Wander Medeiros e Luis Claudio Alves Pereira (Bito). Rodrigo Coinete, Diretor Comercial do Centro de Convenções de Bonito, também esteve presente na apresentação.

Gervásio agradeceu ao empenho dos Conselheiros Federais e se disse bastante satisfeito com o resultado. “Fico muito feliz com essa conquista. Especialmente, por unir a um só tempo o prestígio da advocacia e jovem advocacia sul-mato-grossense ao nosso Conselho Seccional. Agradeço também ao Presidente Mansour e Diretoria que me permitiram coordenar esse trabalho de candidatura do nosso Estado e pela confiança depositada. Esse memorável intento vai distinguir a nossa Seccional mais uma vez no cenário nacional”, comemorou.

Conferência

A III Conferência Nacional da Jovem Advocacia reunirá profissionais de todo o país. O objetivo é debater os principais temas do universo do advogado em início de carreira com o intuito de ampliar os conhecimentos para o enfrentamento dos desafios da advocacia contemporânea.

As expectativas da Presidente da Comissão da Jovem Advocacia para que a organização comece são grandes e ela avalia que o evento será um marco ao Estado. “Além de levar o conhecimento técnico-jurídico, estamos com o projeto de fazer uma feira de Networking. Pretendemos fazer contato com até 20 escritórios de todo o país para que, simultaneamente à conferência, os jovens advogados possam entregar currículos. Com isso, além de receber o aprendizado, eles vão poder garantir um emprego”, destacou Janine, afirmando que “está muito feliz com a conquista, confiança e o apoio da Diretoria da Seccional e de todos os conselheiros, pela valorização aos advogados.

O Conselheiro Federal e Vice-Presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem, Vinicius Paiva, também comemorou a aprovação e disse que será uma honra receber o evento em Mato Grosso do Sul, tanto para os advogadas, advogadas, quanto para a atual gestão. “Essa conquista demonstra a importância e o reconhecimento do trabalho da OAB em favor dos advogados em início de carreira. Certamente não mediremos esforços para fazer um evento memorável”.

