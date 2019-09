Idosos celebram lançamento da “Semana Estadual do Idoso” com alegria e atividades

Alegria, dança e música marcaram a cerimônia de abertura da Semana Estadual do Idoso de 2019, promovida pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (AL/MS), com parceria do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e Secretaria Especial da Cidadania (Secid) e outras instituições que compõem a Frente Parlamentar.

A programação artística e cultural foi protagonizada pelos próprios idosos: Coral da Assembleia Legislativa, Coral Bela Idade, grupo de dança do CCI Vovó Ziza e o Grupo de Violeiros do CCI Elias Lahdo. O evento foi realizado no Asilo São João Bosco, em Campo Grande.

Representando o governador Reinaldo Azambuja, a secretária Especial de Cidadania, Luciana Azambuja, ressaltou a importância da Semana. “Toda pessoa tem direito a envelhecer com dignidade, de forma ativa e com respeito da família, dos cuidadores e de toda a sociedade. Durante a semana vamos intensificar as ações de sensibilização para com os diversos segmentos da sociedade e também estimular as atividades físicas e mentais dos nosso idosos”, ressalta a Secretária.

A Semana Estadual da Pessoa Idosa, foi instituída por meio da Lei Estadual nº 4.796/2015. Sendo comemorada anualmente, de 25 de setembro a 1º de outubro (Dia Internacional do Idoso), de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. “O objetivo é conscientizar o idoso e a sociedade sobre a sua importância, como fonte de experiências e sobre seu importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida. No Estado temos mais de 30 Frentes Parlamentares e na Frente Parlamentar também temos mais de 30 instituições que participam e é dessa forma, em conjunto que vamos fortalecer as políticas à terceira idade, proporcionando a garantia dos direitos da pessoa idosa sul-mato-grossense”, finaliza.

Na ocasião, o senhor Gersino José dos Anjos, 75 anos, presidente do Asilo São João Bosco, em Campo Grande, reforçou o objetivo do evento e agradeceu a presença de todos. “Ser idoso é privilégio para poucos, é a voz da vivência e da experiência. Precisamos mostrar para aqueles que estão envelhecendo e para os jovens que o idoso é feliz, e vocês aqui são um exemplo dessa alegria. Todos nós vamos envelhecer e nossa preocupação é como envelhecer saudavelmente e ativamente, e é isso que vamos debater durante essa semana também”, explica.

A programação da Semana Estadual do Idoso segue até a próxima sexta-feira (4.10). Na agenda estão visitas a Casas de Abrigo de Idosos, caminhada, palestras e ainda dia de recuperação de crédito e dia do idoso ativo. “Toda a programação foi pensada com objetivo de contribuir no desenvolvimento e na promoção do envelhecimento ativo e saudável, visando à integralidade da atenção e ao fortalecimento da participação social, intelectual dos idosos. Queremos que os idosos saiam de casa, sintam-se vivos e protagonistas de suas histórias”.

A secretária reforças as atividades da próxima segunda-feira. “No dia 30, em parceria com o PROCON Estadual, vamos realizar um mutirão para negociações e recuperação de crédito – “Idoso em Dia”, com atendimento diferenciado e representantes de instituições para a realização de acordos. Na semana de 30 de setembro até 04 de outubro, as agências bancárias e concessionárias como de energia abrirão uma hora mais cedo em todo o Estado, para atendimento exclusivo às pessoas idosas”. Qualquer dúvida pode ser feita no PROCON, através do número 151.

Já em parceria com a FUNDESPORTE, vamos intensificar a socialização por meio do esporte, com atividades como voleibol e handball adaptado, dominó, dama, tênis de mesa, gincana entre outros, no Centro Esportivo Mamede Assem José, na Vila Almeida em Campo Grande, das 14 às 17h”, conclui.

