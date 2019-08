Ícone da advocacia em MS: Plenário recebe nome de Wilson Barbosa Martins

Neste Mês da Advocacia que também celebra os 40 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), o Plenário da instituição recebe o nome do ícone da história da advocacia e da política de Mato Grosso do Sul, Wilson Barbosa Martins. A placa foi inaugurada na Sessão Ordinária do Conselho Seccional, realizada nesta sexta-feira (30), no espaço utilizado para diversos debates e decisões da classe sul-mato-grossense.

Wilson Barbosa Martins foi o primeiro Presidente da OAB/MS e prestou importantes trabalhos à advocacia. Esteve à frente da instituição entre 1979 e 1981. Recebeu em 2018 um Memorial de fundação (com a ata de criação da entidade) na entrada do prédio da Seccional. A homenagem prestada há pouco mais de um ano de sua morte, teve decisão unânime do Conselho, em Sessão realizada no dia 26 de abril.

Testemunhou o ato de homenagem a neta do Ex-Presidente, Fabiana Martins Jallad, que falou da honra em representar a família. “Agradeço ao Presidente Mansour, na figura da OAB/MS, por esta linda homenagem. É a segunda vez que entro neste plenário e a primeira com o nome deste homem que me ensinou muito e foi o primeiro Presidente nesta Casa. Ontem estive na comemoração pelos 40 anos e vi a grandiosidade do trabalho desta instituição”, comemorou.

O Presidente da Ordem, Mansour Elias Karmouche, destacou que a história de Wilson Barbosa Martins na advocacia converge-se com a do Mato Grosso do Sul. “Ele foi Presidente da Subseção de Campo Grande, depois foi o primeiro Presidente da Seccional de Mato Grosso do Sul, de onde saiu para atuar no Governo do Estado. É o elo que nos liga à nossa terra. Essa homenagem reconhece o trabalho de um homem que dignificou Mato Grosso do Sul e a nossa profissão, enquanto advogado. Foi um homem democrata por natureza, ético e tinha a moral inquestionável em qualquer circunstância”, celebrou.

Mansour também agradecendo ao Conselho Seccional pela sensibilidade em deferir mudança no Regimento Interno da OAB/MS para prestar a homenagem à essa pessoa que foi de suma importância à advocacia sul-mato-grossense.

Estiveram presentes também Wilson Barbosa Martins Neto, acompanhado da esposa Lucimar Farias Martins e o Ex-Desembargador do Tribunal Regional Eleitoral (TRT) 24ª Região, Abdalla Jallad, genro de Wilson Barbosa Martins.

Breve biografia

Nascido em 21 de junho de 1917, Wilson Barbosa Martins teve uma extensa trajetória política em Mato Grosso do Sul. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Wilson foi Prefeito de Campo Grande, Deputado Federal e o primeiro Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, cargo que exerceu por mais um mandato em 1994. Ele também foi Senador e membro da Assembleia Constituinte.

