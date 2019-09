I Simpósio de Direito Militar do Conesul começa nesta terça-feira em Dourados

A 4ª Subseção Dourados/Itaporã, por meio da Comissão de Direito Militar, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, promove nesta terça e quarta-feira (10 e 11), o I Simpósio de Direito Militar do Conesul. O objetivo é difundir a ciência, aperfeiçoar a atuação do Advogado Militar, do agente público operador do Direito que trabalha no meio e, consequentemente, aprimorar a máquina pública, resultando em melhor prestação de serviço à sociedade.

Presidente da Subseção, Alexandre Mantovani enfatiza que o evento é pioneiro na região. “Vamos contar com os maiores representantes do sistema de Direito Militar do País. Inclusive, receberemos um ministro. Não estamos medindo esforços para realizar eventos multidisciplinares na área do Direito para a nossa comunidade jurídica e acadêmica. Este será inédito e mais um grande marco para a nossa advocacia”, celebra.

Diversos temas e problemáticas relacionados à Segurança Pública serão debatidos pelos convidados: Presidente da Comissão de Direito Militar da 4ª Subseção, Advogado Douglas Patrick Hammastrom; Ministro do Superior Tribunal Militar, General do Exército Odilson Sampaio Benzi; Promotor de Justiça MG, Doutor em Ciências Jurídico-Sociais Joaquim José Miranda Júnior; e Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa de Direito Militar (INBRADIM), Murilo Ferreira dos Santos.

O Presidente da Comissão mentora do Simpósio explica a importância do Simpósio para profissionais que atuam na área. “O ramo de Direito Militar tem peculiaridades próprias e requer atenção especial. Ele não consta nas grades de ensino superior, além disso tem características que o distingue das demais áreas do Direito, considerando que temos os princípios da hierarquia e disciplina mais inerentes ao meio castrense”, destaca Douglas Hammastrom.

Também à frente da organização, o Coordenador da ESA em Dourados, Rafael Medeiros, diz que “ é grande a satisfação em promover evento dessa magnitude, em que estarão presentes diversos palestrantes de quatro estados da federação”. E frisa também que “será a oportunidade para muitos profissionais conhecerem mais sobre o Direito Militar”.

O I Simpósio de Direito Militar do Conesul tem a entrada gratuita começa às 19h de amanhã, no auditório da C-Ted Brasil, localizado na Rua Mato Grosso, 1.595 – Centro de Dourados. O I Simpósio de Direito Militar do Conesul tem a parceria também dA Caixa de Assistência dos Advogados (CAA).

