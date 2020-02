HRMS abre edital para processo seletivo com 27 vagas para profissionais da saúde

Com o objetivo de oferecer atendimento de saúde com qualidade à população de Campo Grande, bem como do interior do Estado, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) em parceria com a SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização) abre edital para processo seletivo com 27 vagas disponíveis na Instituição.

A remuneração é de R$2,7 mil para médico intensivista adulto com carga horária de 12 horas semanais, fisioterapeuta intensivista com jornada de 30 horas semanais e enfermeiro, 40 horas semanais. Além da remuneração são oferecidos benefícios como adicional de insalubridade, adicional noturno, produtividade médica, plantões extraordinários e adicional de periculosidade.

A inscrição será aberta nesta quinta-feira (20.2), sendo encerrada no dia 21; para tanto, o profissional precisa realizar a inscrição online no site do Hospital, site www.concurso.ms.gov.br

A prova de títulos e o resultado final da seleção estão previstos para o dia 11 de março. Os formulários originais, a inscrição e o currículo do candidato juntamente com cópias dos documentos listados no Edital Oficial do Estado, deverão ser entregues na Diretoria Técnica do Hospital Regional em horário comercial, na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, número 36, Jardim Aero Rancho.

