Hospital Regional de Ponta Porã (MS) disponibiliza consultas e cirurgias vasculares

Consultas pré-operatórias e cirurgias vasculares chegam ao hospital por meio de encaminhamento; unidade é gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES)

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS), referência para os oito municípios da microrregião sul do Estado, acaba de incluir especialidade de cirurgia vascular aos atendimentos ambulatoriais. As consultas pré-operatórias vasculares são realizadas por meio do sistema de regulação de vagas: o paciente que tiver a indicação médica poderá procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região para, então, ser direcionado ao hospital.

“A inclusão desse tipo de atendimento ambulatorial é inédita na unidade. Com três meses da nova gestão via Instituto Acqua e Secretaria de Estado da Saúde, conseguimos trazer a especialidade de cirurgias vasculares e temos a previsão de implantar o exame de ultrassom com doppler vascular agora nesse mês. A princípio a meta é que sejam atendidos, por mês, 60 pacientes no ambulatório e 30 cirurgias vasculares efetuadas”, enfatizou o diretor-geral do hospital, Demetrius do Lago Pareja.

Maria José Lopes Ferreira, 44 anos, aguardava a especialidade no hospital. Ela elogiou a iniciativa. “Enfrento problemas com úlceras varicosas. Recentemente estava fazendo tratamento em outro município, pois em Ponta Porã não tinha. Agora que chegou no Hospital Regional, será muito fácil fazer o procedimento. Fico feliz por ser uma das primeiras a ser operada. Estou sendo muito bem atendida, logo na primeira consulta o médico foi bem atencioso”, comentou.

Serão realizadas cirurgias vasculares para tratamento de úlceras diabéticas, varizes e úlceras varicosas. O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto é gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). A unidade oferece atendimento de urgência e emergência, ambulatorial, internação nas especialidades de clínica médica, cirúrgica, gineco-obstétrica, pediátrica, ortopédica e UTI adulto. Possui, ainda, ampla estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico.

“Estamos em progresso. Recentemente incluímos os exames de endoscopia e colonoscopia, agora a ultrassonografia com doppler vascular, o que reafirma cada vez mais o compromisso que temos em prestar uma assistência de qualidade a população”, concluiu Demetrius Pareja.

