Hospital promove evento esportivo e feira para incentivar a prática da vida saudável

A 4ª Corrida Vida e Saúde acontecerá no dia 26 de maio, às 8h, no Parque das Nações Indígenas. O percurso conta com 5 km de corrida, 3 km de caminhada, além da corrida kids. Todos os atletas que completarem a prova irão receber medalhas, e os cinco primeiros colocados na categoria masculina e na categoria feminina serão premiados em dinheiro, totalizando de R$ 6.200. Cada participante inscrito receberá um kit exclusivo da competição. As inscrições para a corrida adulto custam R$ 60,00 e para a caminhada adulto R$ 35,00. Já para a corrida kids o valor é de R$ 30,00.

Simultaneamente à corrida, acontecerá a Feira Vida e Saúde totalmente gratuita. Cerca de 150 voluntários estão se mobilizando para montar a estrutura no Parque das Nações Indígenas para atender à comunidade. O público terá profissionais da saúde à disposição, como médicos, enfermeiros e nutricionistas. O objetivo dos voluntários é orientar as pessoas sobre como ter um estilo de vida saudável, por meio dos oito remédios naturais (alimentação saudável, exercício físico, água, luz solar, ar puro, repouso, equilíbrio e confiança em Deus).

Os adultos poderão descobrir qual é a sua idade biológica (ou seja, a idade baseada na saúde física). Para isso, passarão por exame de glicemia capilar, aferição de

pressão arterial, cálculo do IMC, índice de gordura corporal por bioimpedância e uma massagem anti-stress, tudo de forma gratuita.

As crianças terão acesso à feira de saúde Kids, com orientações de saúde voltadas para a faixa etária, Show com a Turma do Nosso Amiguinho e sorteio de brindes para os participantes da corrida e da feira de saúde. O evento contará com a presença de bombeiros, ambulâncias, PM, Guarda

Municipal e toda a estrutura necessária para garantir a segurança do público. A ação tem apoio das Instituições da Igreja Adventista de Campo Grande, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Campo Grande e empresas privadas. A coordenação geral é do Hospital Adventista do Pênfigo.

Serviço

Inscrições:

Pelo site: www.kmaisclube.com.br

Hospital Adventista do Pênfigo (unidade Centro) – Rua Barão do Rio Branco, 2.590

Colégio Adventista Jardim dos Estados – Rua Rio Grande do Sul, 760.

Loja Multibom – Avenida Dr. Gunter Hans, 252, Jardim Leblon.

Associação Sul Mato-grossense da IASD – R. Armando de Oliveira, 135, Amambaí.

Corrida e Feira Vida e Saúde

Data: 26/05 (domingo)

Horário: 8h

Local: Parque das Nações Indígenas

