Hospital Cassems de Corumbá inaugura hemodinâmica e novos leitos de internação

O Hospital Cassems de Corumbá recebe, nesta quarta-feira, 8 de maio, às 18h30, um novo serviço de diagnóstico de doenças cardíacas e neurológicas. O serviço de hemodinâmica, sob o comando da empresa Neurocor, levará para a região pantaneira tecnologia moderna e assertiva para a realização de exames de cateterismo, angioplastia, procedimentos vasculares e neurológicos. Os equipamentos proporcionarão melhores chances e mais qualidade de vida para pacientes acometidos por doenças cardiovasculares e neurológicas.

Além do serviço de hemodinâmica, o Hospital Cassems de Corumbá também fará a entrega de 26 novos leitos de internação e uma Unidade Semi-Intensiva, com quatro leitos, que contribuirão para ampliar a assistência em saúde no município.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o projeto de ampliação de leitos já estava previsto antes mesmo do término da obra principal, inaugurada em novembro do ano passado. “Nós sabemos o quanto o povo pantaneiro sofria com a distância da capital no quesito do não acesso a um serviço de saúde completo, com cerca de 5 meses nós estamos ampliando a nossa unidade hospitalar e trazendo, além de mais leitos, um serviço de suma importância para salvar vidas, que é a hemodinâmica, inédito na região e que com certeza salvará muitas vidas”, ressalta.

Segundo o diretor de unidades hospitalares da Cassems, Flávio Stival, a Cassems tem como uma de seus objetivos promover a interiorização do atendimento em saúde. “Nosso principal objetivo é investir em hospitais modernos, que absorvem a demanda da saúde nas cidades que estão mais afastadas e contribuir diretamente com a melhoria da qualidade do atendimento, com foco sempre na segurança dos nossos pacientes”, enfatiza.

Hospital Cassems de Corumbá

Atualmente a unidade hospitalar tem 35 leitos (com a ampliação, o hospital passa ter um total de 65 leitos), três salas cirúrgicas, Pronto Atendimento 24 horas, além de três recepções, uma para o Centro de Diagnóstico, outra para o Pronto Atendimento. A terceira recepção atende o Centro de Especialidades Médicas e a Unidade Regional da Cassems, e está integrada ao prédio com a parte administrativa; abrigando cinco consultórios ambulatoriais e dois odontológicos.

O Hospital Cassems de Corumbá conta, ainda, com Centro de Diagnósticos equipado com ressonância magnética, tomografia, raio-x digital, mamografia, densitometria óssea, duas salas de ultrassonografia, laboratório de análises clínicas e um centro de especialidades médicas.

Um projeto moderno e arrojado, o hospital possui área de apoio incluindo lavanderia, rouparia, farmácia, almoxarifado, cozinha, refeitório, lanchonete, áreas de limpeza e administrativas, central de gases medicinais e subestação elétrica, com sistema de geradores de energia.

Comentários