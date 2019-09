Hospital Cassems CG realiza semana de ações em prol da Segurança do Paciente

Seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde, Hospital Cassems de Campo Grande realiza semana com ações voltadas para a segurança do paciente.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em conjunto com 197 países, estabeleceu para 2019, a data de 17 de setembro como o Dia Mundial da Segurança do Paciente. O tema deste ano é: “Segurança do Paciente – Uma prioridade global. O slogan da campanha é: “Falando sobre Segurança do Paciente”. De acordo com a OMS, Segurança do Paciente é uma série de protocolos que devem ser seguidos por médicos, profissionais de saúde e até mesmo por pacientes e familiares para evitar, prevenir e reduzir a um mínimo aceitável o risco de quaisquer danos relacionados aos cuidados de saúde.

O protocolo é composto por seis metas preconizadas pela OMS: Identificação correta do paciente com o uso de pulseiras, comunicação eficaz, com o compartilhamento de informações de forma eficaz entre as equipes, vigilância na prescrição e aplicação de medicamentos e hemoterápicos, cirurgia segura, por meio da conferência do local, procedimento e identificação, controle de infecções, reduzindo os riscos de infecção relacionados aos cuidados e prevenção de lesões, através do monitoramento das causas de lesões por pressão ou quedas.

Em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, o Hospital Cassems de Campo Grande irá somar esforços no intuito de divulgar e estimular o debate sobre o tema. Para a semana da Segurança do Paciente foi programado um calendário de atividades:

Dia 17/09

9h – Entrega dos Troféus Segurança do Paciente aos quatro colaboradores que mais notificam e apoiam o Núcleo de Segurança do Paciente.

10h – Entrega de material de divulgação da Campanha, com apoio da CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes) do hospital.

Dia 20/09

17h30 – Teatro Segurança do Paciente – Com a participação dos integrantes do projeto formado pelos colaboradores do Hospital Cassems, Plantão da Alegria.

No dia 17 também haverá o lançamento da pesquisa virtual sobre Segurança do Paciente na unidade hospitalar, visando reforçar o conhecimento dos colaboradores quanto à cultura de Segurança do Paciente na instituição.

