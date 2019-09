“Horta Generosa” da Escola Municipal de Bandeirantes é forte candidata do Programa Agrinho 2019

A tecnologia do Campo conectada com a Cidade

BANDEIRANTES-MS (Correspondente) – Mostrar para as crianças, jovens e estudantes da Escola Municipal Patotinha, a importância do meio rural para o desenvolvimento econômico e social do Estado e do país é o objetivo do SENAR/MS – AGRINHO.

Trata-se de um programa de responsabilidade social desenvolvido em parceria com as Secretarias estadual e municipais de Educação e desenvolve proposta pedagógica com base na interdisciplinaridade e na pedagogia da pesquisa, através de material didático próprio. Aborda temas relacionados à ética, cidadania, saúde, alimentação, desenvolvimento sustentável e produção de alimentos, com enfoque na preservação ambiental. Criado no Paraná há 20 anos, o Agrinho é um caso de sucesso que alcança em média um milhão de estudantes por ano no Estado vizinho.

O QUE É O AGRINHO

É um programa de responsabilidade social do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/MS e da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul – FAMASUL, que visa o despertar da consciência de cidadania por meio do desenvolvimento de temas transversais, tendo como linha condutora a Ética e a Sustentabilidade com foco na conexão campo-cidade, que orientam e legitimam a busca de transformações da realidade local e de seus sujeitos sociais.

HORTA GENEROSA

Em Bandeirantes participa do projeto pelo segundo ano. Neste ano, a escola e alunos se superam. A horta ficou linda, fabulosa. As verduras cultivadas pelos alunos estão super saborosas e nutritivas, O professor Fernando, coordenador do projeto, agradeceu aos parceiros que colaboraram com a implantação. “Quero agradecer aos pais que ajudaram na iniciativa com os filhos; a prefeitura de Bandeirantes sempre presente através do prefeito Alvaro Hurt que sempre olhou e atendeu todas as nossas demandas. Deixou em especial o meu agradecimento a Dra. Rosa Miyasato, uma madrinha especial para nós que junto com os alunos colocou a mão na massa ajudando no cultivo. A todos que nos motivaram meu obrigado” disse o professor Fernando.

ROSA MIYASATO: UMA GUERREIRA

Rosa Miyasato é uma cartorária concursada, há mais de 50 anos em Bandeirantes e que sempre buscou apoio e ajudou nas causas importantes da Cidade. Falando à nossa reportagem declarou “Esse programa que o professor Fernando implantou na escola Patotinha é muito importante. Mostra aos alunos tudo sobre alimentação saudável e ajuda no motivacional das crianças. Os alunos aprendem sobre comunidade autossustentável. Parabéns em especial ao prefeito Alvaro Hult por essa demonstração de carinho e amor pela nossa cidade, e em especial às nossas crianças e ao grande mestre Prof. Fernando que teve essa iniciativa. Nosso município merece e vai ser destaque neste projeto” disse a Dra. Rosa Miyasato, apostando num resultado motivador capaz de superar o primeiro já conseguido no ano passado com o mesmo projeto.

