Guanandi e São Conrado recebem orientações gratuitas sobre empreendedorismo

As ações gratuitas do programa “O Bom do Bairro é o Pequeno Negócio” continuam na Capital, desta vez no Guanandi e São Conrado. As regiões recebem as orientações do Sebrae sobre empreendedorismo entre os dias 12 a 14 de setembro.

O programa leva informações a potenciais empresários, microempreendedores individuais e donos de pequenos negócios. Uma unidade da instituição fica em um ponto estratégico de cada bairro e um Agente Local de Orientação visita as empresas da região, com atendimento especializado em Finanças, Marketing, Planejamento, Vendas e Recursos Humanos.

No Guanandi, a unidade ficará no antigo supermercado Comper (Av. Bandeirantes, número 3363). Já no São Conrado, estará no supermercado Mister Júnior (Av. Gal Alberto Carlos M Lima, 2669).

O “Bom do Bairro” começou no dia 22 de agosto, e segue até 4 de outubro em Campo Grande. Até o momento, já foram atendidos os bairros Nova Lima, Parati, Centro Oeste, Tiradentes, Santo Amaro e Universitário.

“A escolha dos bairros é pela densidade empresarial que tem em cada um deles, toda semana vamos entrar em um, totalizando sete semanas de atuação. A ideia é visitar quatro mil empresas, conversar com esse empresário e ver no que podemos ajudar”, explica o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Como participar

Os empreendedores serão atendidos de quinta-feira a sábado, de 9h às 18h. Em todos os dias do evento, também será possível conferir palestras gratuitas às 18h30 e 19h30 sobre vendas e redes sociais. Para ser atendido, basta ir até a unidade da instituição. Já os interessados em receber a visita do Sebrae, podem solicitar pelo telefone 0800 570 0800.

