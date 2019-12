Governo vai instalar Frigorífico em Selvíria

Para consolidar a instalação de uma filial da empresa ‘Delicias do Porco’, de Fernandópolis (SP), no município de Selvíria, o Governo do Estado, através da Semagro, intercedeu colocando à disposição os incentivos fiscais e mostrando os caminhos para captação de recursos através do Fundo de Financiamento do Centro Oeste, o FCO.

No encontro entre o secretário Jaime Verruck, o prefeito de Selvíria, Fernando Barbosa dos Santos, e o empresário Jefferson Sestari, que aconteceu na quarta-feira (11) na Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), foram acertados detalhes para a instalação da empresa no município, onde serão produzidos, inclusive, novos produtos como carne na lata, linguiça, carne seca, entre outros, além da banha, produto carro chefe da empresa.

A ideia, segundo o empresário Jefferson, é aproveitar a mão de obra local através de um trabalho realizado direto com os assentamentos. “Dentro de no máximo dois anos queremos estar com a cadeia toda funcionando, desde a produção lá no assentamento, até o produto na prateleira, disponível para o consumidor final”.

Jefferson afirmou que devem ser gerados 80 novos postos de trabalho diretos, e outros 400 indiretos, esse último considerando o trabalho que será realizado em parceria com os assentados.

Segundo o secretário Jaime, o empenho para garantir a instalação de novas empresas no Estado se dá não só pela geração de novos empregos mas também pela diversificação da matriz econômica, pois trata-se de uma empresa que pretende ofertar produtos novos, explorando um nicho que está cada vez mais em alta em todo o mundo, os derivados do suíno.

O prefeito destacou a importância da instalação da empresa no município, em especial a forma como serão envolvidas as famílias de agricultores familiares dos assentamentos Alecrim, São Joaquim e Canoas, e falou do incremento que isso trará para a economia, que será diversificada com a produção de itens diferenciados.

A reunião contou ainda com a participação do secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, o secretário Executivo do Consórcio CIDECOL, Mauro Gilberto Bremm, o vereador de Selvíria, Hercules Flávio Barbosa, o assessor legislativo da Semagro, Marcus Vinícius Perez, o Markito, e o coordenador de Suinocultura da Semagro, Luciano Chiochetta.

Delícias do Porco

A empresa iniciou as atividades em 2015, com a contratação de uma engenheira de alimentos focando 100% do trabalho no processo de produção da banha. Para alcançar a perfeição, a empresa segue um rigoroso processo de produção para manter sempre a qualidade e o padrão de uma banha ‘feita na roça’.

A Banha de Porco tem garantia de procedência de um produto que é inspecionado e aprovado para consumo. A banha é 100% natural, não possui adição de conservantes e não exige refrigeração para transporte ou armazenamento.

Com um processo de expansão em andamento, a empresa que produz 7 mil caixas por mês, passará a produzir 25 mil, em breve.

O produto já pode ser encontrado em quase todo o Estado de São Paulo e várias outras regiões do Brasil, graças a recente adesão ao SISBI.

A banha do porco

A Comunidade Médica considera que a Banha de Porco é uma gordura que resiste bem às altas temperaturas sem liberar componentes tóxicos. Ela tem gorduras boas e o seu consumo moderado não aumenta os níveis de colesterol ruim no sangue (LDL). Ela é composta de gordura saturada, monoinsaturada e poli-insaturada. A análise de mais de 300.000 pessoas publicada no American Journal of Clinical Nutrition mostra que não há nenhuma evidência de que o consumo de banha de porco (gordura saturada) aumenta o risco de doença cardíaca.

Comentários