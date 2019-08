Governo reafirma compromisso com a Feira Central durante abertura do 14° Festival do Sobá

Por entender a importância que o Sobá e a Feira Central têm dentro do cenário histórico e cultural de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado mais uma vez é parceiro do Festival de Sobá de Campo Grande, promovido pela administração da feira. Representando o Governador Reinaldo Azambuja na abertura do 14° Festival do Sobá de Campo Grande, nesta quinta-feira (8), o secretário especial, Carlos Alberto de Assis, reforçou o compromisso do Governo do Estado em contribuir para a preservação cultural e gastronômica da Feira Central.

“Este espaço é um ponto turístico da nossa cidade. Com essa parceria: Governo do Estado e Prefeitura Municipal, brevemente os campo-grandenses terão novidades. Estamos trabalhando para transformar este espaço, para que ele fique cada vez melhor” declarou Assis.

A presidente da Associação da Feira Central em Campo Grande, Alvira Appel Soares de Melo, frisou a união dos poderes na realização do evento, e convidou a população para prestigiar o evento. “Desejo a todos vocês, quatro dias de linda festa. Queremos recebe-los e oportunizar um grande fim de semana, e um grande dia dos pais”.

O Festival do Sobá conta com uma programação que inclui shows, culinária, exposições de orquídeas e flores, artefatos de decoração e bonsai, produtos da Parada Nerd, concurso de Cosplay e apresentações culturais regionais de municípios vizinhos, e parceiros que fazem parte da rota turística Caminho dos Ipês, composta pelos municípios de Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Corguinho e Taboco.

Organizada pela Associação da Feira Central e Turística da Capital (Afecetur), com o apoio do Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Campo Grande, a festa acontece no complexo da antiga estação ferroviária, com entrada pela Rua 14 de Julho ou pela esplanada da estação ferroviária, no início da Avenida Calógeras, centro da cidade. O 14º Festival do Sobá encerra no domingo, 11 de agosto.

