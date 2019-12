Governo investe R$ 2,6 milhões para a melhoria do sistema de abastecimento de água em Ladário

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) concluiu mais uma etapa de implantação de um novo reservatório com capacidade de 500 mil litros de água no município de Ladário. Nessa obra foram investidos R$ 2,647 milhões em recursos próprios.

De acordo com a Gerência de Sistemas de Abastecimento de Água da Sanesul (GESAA), além do reservatório, foram executados 2.700 metros de rede para garantir o abastecimento na localidade através do reservatório.

Ainda segundo a gerência, restam alguns trabalhos complementares de interligação e finalização da urbanização da área onde está o novo reservatório.

O diretor comercial e de operações da Sanesul, Onofre Assis de Souza, explica que com essas obras será possível ampliar o sistema de abastecimento. “É um investimento para assegurar água tratada para os moradores de Ladário”, disse ele.

Desde o início da administração de Reinaldo Azambuja Ladário recebeu mais de R$ 26 milhões em obras, sendo R$ 9,5 milhões na área de saneamento, para a melhoria e ampliação do sistema de água e esgoto tratado.

Em outubro, durante o Governo Presente em Aquidauana, o prefeito de Ladário, Iranil Lima Soares, foi recebido pelo governador Reinaldo Azambuja e na oportunidade ele solicitou a pavimentação de vias urbanas no município.

Iranil afirmou que a prefeitura não tem recursos suficientes para obras de infraestrutura e destacou as parcerias com o Governo do Estado. “O governador tem feito importantes obras em Ladário. Fez recapeamento das vias principais da cidade. Está construindo, já em fase terminal, a caixa d’água na parte alta da cidade, que vai acabar com problema de falta d’água. Já está em via de assinatura o projeto de saneamento em que, segundo o governo, 80% das residências vão ter saneamento. Isso para nós é a presença do governador executando obras de importância”, disse o prefeito após sair da reunião com o governador.

Além disso, o governo restaurou e pavimentou diversas ruas, implantou sistema de drenagem de águas pluviais e entregou 40 casas do Programa Minha Casa Minha Vida – Sub 50, em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura. E na área de segurança, foram entregues ainda três viaturas, além de munição, materiais e equipamentos.

