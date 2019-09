Governo Federal garante a Reinaldo Azambuja aeronaves e recursos para combater queimadas

O Governo Federal garantiu todo apoio logístico e recursos financeiros para intensificar o combate aos focos de calor em Mato Grosso do Sul, anunciou o governador Reinaldo Azambuja, após se reunir com o ministro Gustavo Canuto, do Ministério do Desenvolvimento Regional. A União atenderá ao pedido do Estado na cedência de aeronaves do Exército e equipes de brigadistas do Ibama, além de uma verba específica.

“O governador Reinaldo Azambuja pode ter a certeza que o seu pleito será atendido pelo nosso Ministério, inclusive já autorizamos o apoio ao combate às queimadas, com base na situação de emergência decretada pelo Estado”, afirmou o ministro. “Estamos também providenciando a rápida homologação federal do decreto para que possamos fazer o remanejando dos recursos necessários para preservar o nosso meio ambiente”, disse Canuto.

Para Reinaldo Azambuja, o apoio do governo federal é muito importante para que o Estado, por meio das forças de combate aos incêndios florestais, reforce sua atuação visando a preservação dos recursos naturais e vidas humanas. “Vivemos uma situação grave e o referendo da União ao nosso decreto amplia a atuação do Estado no combate às queimadas, numa somatória de esforços para que tenhamos o controle da situação”, disse.

Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) enfatizou que a ajuda do Governo Federal é importante, diante da situação que o Estado enfrenta. “Tem nos preocupado muito a questão as queimadas, os grandes focos, principalmente no nosso bioma Pantanal, que tem uma situação que a gente considera graves sob o ponto de vista de incêndios. Corumbá, a estimativa de hoje foi como o maior foco de incêndios do Brasil”, afirmou. Segundo ele, o ministro se comprometeu já nesta terça-feira agilizar a liberação de recursos para a Defesa Civil Estadual.

Combate aos focos se amplia

Os focos de calor continuam intensos no Estado, a maioria no Pantanal, e a mobilização de combate também se fortalece com a participação de novas equipes de brigadistas, em apoio ao Corpo de Bombeiros e ao PrevFogo (Ibama). Uma empresa de eucaliptos de Três Lagoas enviou equipe para a Estância Caiman, em Miranda, e o ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) atende a região de Bonito.

A Defesa Civil do Estado lançou nesta segunda-feira (16.9) aviso meteorológico de alerta para 35 municípios da região Centro-Norte, devido à baixa umidade relativa do ar – inferior a 12% -, e até o final do dia a previsão é de inclusão de todos os 79 municípios. Segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Mato Grosso do Sul registra 156 focos, sendo 72 em Corumbá, segundo município do país em queimadas. Porto Murtinho é o 11º e Aquidauana 18º.

No Pantanal, os focos se concentram no Jacadigo (sul de Corumbá), em locais de difícil acesso devido ao acúmulo de plantas aquáticas, e na Nhecolândia, onde uma grande extensão de área foi queimada ao longo da Estrada-Parque (MS-184 e MS-228). Ainda nesta região, cerca de seis hectares foram queimados em uma propriedade situada entre o Buraco da Piranha e o Morrinho, na BR-262, onde há um foco próximo a um ninho de tuiuiús situado ao lado da rodovia.

Bodoquena pede apoio

Brigadistas do PrevFogo estão combatendo o fogo na região da Estrada-Parque e na BR-262, informou o coordenador do programa nacional do Ibama, Márcio Yule. O Corpo de Bombeiros mantém em operação suas equipes, com a participação de 156 homens, com a principal ação se concentrando na Estância Caiman, onde os focos reapareceram e o fogo já atravessou a cerca para outras propriedades. Não há registros de queimadas nos parques do Estado.

A Defesa Civil do Estado informou que surgiram focos de calor no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que estão sendo combatidos pela equipe de brigadistas do ICMBio. O instituto também auxiliou nas ações para debelar o fogo que se aproximava das grutas de Bonito. “O ICMBio é um importante aliado no combate às queimadas e passa a integrar a Sala de Situação Integrada”, informou o coordenador da Defesa Civil de MS, tenente-coronel Fábio Catarinelli.

Nesta segunda-feira, o prefeito de Bodoquena, Kazuto Hori, se reuniu com o secretário-adjunto da Semagro (secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Ricardo Senna, e com a Defesa Civil do Estado, para pedir apoio no combate às queimadas. Um grande incêndio ocorreu no domingo, queimando 200 hectares, e a cidade se mobilizou para conter as chamas que se aproximavam da área urbana.

Comentários