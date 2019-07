Governo do Estado entrega obras e leva mais saneamento a Corumbá

O Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), inaugurou na manhã desta terça-feira (09) as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Corumbá. As obras foram feitas com recurso federal e próprio, no valor de R$ 60,4 milhões.

A entrega oficial contou com a presença do governador do Estado em exercício, Paschoal Carmello Leandro, presidente do Tribunal de Justiça de MS; Walter Carneiro Junior, diretor-presidente da Sanesul; Marcelo Lunes, Prefeito de Corumbá; vereadores; autoridades estaduais e locais; moradores e funcionários da Sanesul.

Entre as obras entregues estão dois reservatórios que, juntos, possuem capacidade de reservar cinco milhões de litros de água; 48km de rede de distribuição de água; 1.830 ligações domiciliares de água e 1.364 metros de adutoras (tubulação que leva água da captação da Sanesul no Rio Paraguai até os reservatórios).

“Vivemos um momento histórico em Corumbá. A Sanesul entrega um grande projeto hoje, buscando resolver um problema de abastecimento na parte alta da cidade. A empresa está trabalhando muito, e mesmo com todos os problemas que enfrentamos, estamos conseguindo expandir a rede do abastecimento de água e também da coleta do esgoto.

Diretor-presidente da Sanesul destacou importância das obras

O governo do Estado tem um compromisso com Corumbá, município que recentemente renovou a concessão dos serviços de saneamento com a Sanesul, e ele sabe da sua responsabilidade em oferecer um serviço de qualidade para a população. Em nome da Sanesul eu agradeço a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, pela confiança e a sensibilidade de convalidar o nosso projeto por mais 30 anos”, comentou o diretor-presidente Walter Carneiro Junior.

Já na parte de esgotamento sanitário, também foi inaugurado um conjunto de obras, contemplando, por exemplo, 61,8 km de rede coletora de esgoto e 4.181 ligações domiciliares de esgoto, que beneficiam os Bairros Centro América, Popular Nova, Popular Velha, Nova Corumbá, Cristo Redentor, Monte Castelo e Nossa Senhora de Fátima.

Para finalizar, foi entregue também uma inovação tecnológica no Distrito de Albuquerque. A Sanesul fez a implantação de um sistema chamado osmose reversa, que é uma técnica utilizada para retirar a concentração de sal da água.

Todo esse investimento em saneamento básico no Município de Corumbá foi realizado com recurso federal e próprio, no valor de R$60,4 milhões.

O governador do Estado em exercício, Paschoal Carmello Leandro, comentou sobre os investimentos na área de saneamento. “Mesmo com as dificuldades econômicas, a administração do Estado se preocupa com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Estou muito feliz de estar aqui hoje, na minha cidade, participando desse momento”, disse.

