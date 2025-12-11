Governo de MS inaugura centro de triagem de animais silvestres em Três Lagoas

Para proteger a fauna e a biodiversidade da região, o governador Eduardo Riedel inaugurou nesta quinta-feira (11) a obra do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Três Lagoas. A nova estrutura é o resultado do esforço coletivo de diversos setores, que contou com estudos técnicos, monitoramento ambiental e articulação com o segmento empresarial.

O novo espaço vai permitir que os animais que forem encontrados feridos possam ser atendidos e ter o devido cuidado no local, não sendo mais necessário o transporte até o CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) de Campo Grande. Este encaminhamento só vai ocorrer em casos graves, que precisem de um tratamento mais especializado.

“Meio ambiente e desenvolvimento são áreas que devem seguir em conjunto, trazendo resultados positivos. As empresas vem apoiando iniciativas que promovem desenvolvimento sustentável, formando uma rede de recuperação aos impactos frutos do crescimento, neste caso em relação a nossa fauna”, afirmou o governador.

Riedel destacou que a implantação do Cetas traz ações eficazes e efetivas para região. “Em Mato Grosso do Sul temos o maior zelo e cuidado com os impactos causados na nossa fauna e biomas. Este espaço vai ser importante no tratamento dos animais silvestres”, completou.

Por meio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), o Governo do Estado garantiu a conclusão da obra. Ela vai atender uma demanda recorrente devido ao desenvolvimento industrial da região, que possui um verdadeiro corredor ecológico, com vasta fauna e vegetação nativa.

Dedicado ao resgate, atendimento emergencial e triagem dos animais, o Cetas foi discutido com as principais empresas da região. Projetada com layout técnico voltado para manejo e permanência temporária dos animais, a unidade terá atendimento emergencial e vai contar com padrões rigorosos de segurança sanitária e bem-estar, alinhados à legislação ambiental vigente.

O investimento no espaço será de R$1,7 milhão, com recursos provenientes de compensações ambientais de empresas da região.

“Este espaço é fruto do trabalho que o Governo tanto prega, que é o desenvolvimento sustentável. Ele é adequado para receber estes animais feridos, com objetivo de contribuir com a conservação da biodiversidade e da natureza, fazendo aqui um trabalho de ponta”, descreveu o diretor presidente do Imasul, André Borges.

O Imasul também forneceu integralmente itens como mobiliário, equipamentos diversos, climatização, geladeira, bebedouro e veículo para o pleno funcionamento do Cetas, permitindo tanto o atendimento aos animais silvestres quanto a permanência temporária.

Na sua inauguração o Centro já tem três araras canindes recebendo o devido cuidado.